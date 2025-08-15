Alaska zirvesi öncesi Trump ve Lukaşenko'dan telefon görüşmesi
Tüm gözler Alaska'da Putin ile Trump arasında yapılacak zirveye çevrilmişken ABD Başkanı, Belarus lideri Lukaşenko'yla telefon konuşması yaptığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko, bu akşam Alaska'da gerçekleşecek tarihi Rusya-ABD zirvesinden önce telefonda görüştü.
Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Trump, Lukaşenko'yla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska ziyareti de dahil bir dizi konuyu ele aldıklarını belirtti.
Truth Social hesabından bir mesaj paylaşan Trump, "Saygıdeğer Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile harika bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmenin amacı, 16 mahkumun serbest bırakılmasından dolayı kendisine teşekkür etmekti. Ayrıca 1300 ilave mahkumun serbest bırakılması konusunu da görüşüyoruz. Konuşmamız çok iyiydi. Devlet Başkanı Putin'in Alaska ziyareti de dahil birçok konuyu ele aldık. Gelecekte Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
