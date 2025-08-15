AKOM fırtına uyarısı yapmıştı: Kuvvetli rüzgar direk devirdi

Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/akom-firtina-uyarisi-yapmisti-kuvvetli-ruzgar-direk-devirdi-1098607928.html
D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde fırtına nedeniyle aydınlatma direğinin yan yatması sonucu, Ankara istikametinde bir süre trafik akışı sağlanamadı. 15.08.2025
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte çarşamba gününden beri etkili olan ve bugün etkisini artırması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarmıştı.Aydınlatma direği devrildiSabah saatlerinden itibaren kentte kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. D-100 kara yolu Büyükçekmece bölgesi Ankara istikametinde şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.Ekipler, yolun Ankara istikametini trafiğe kapattı. Direğin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Fırtına sürecek mi?Fırtınanın gece saatlerinden itibaren kuvvetini azaltması, cumartesi akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyredeceği, gece saatlerinden ise 20 dereceler civarına gerileyerek serin günler yaşanacağının tahmin edildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/istanbul-valiligi-ve-akom-alarm-verdi-saatli-uyari-yapti-1098556510.html
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte çarşamba gününden beri etkili olan ve bugün etkisini artırması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarmıştı.

Aydınlatma direği devrildi

Sabah saatlerinden itibaren kentte kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı.
D-100 kara yolu Büyükçekmece bölgesi Ankara istikametinde şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yolun Ankara istikametini trafiğe kapattı. Direğin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Fırtına sürecek mi?

Fırtınanın gece saatlerinden itibaren kuvvetini azaltması, cumartesi akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyredeceği, gece saatlerinden ise 20 dereceler civarına gerileyerek serin günler yaşanacağının tahmin edildiği kaydedildi.
İstanbul Valiliği ve AKOM alarm verdi: Saatli uyarı yaptı
13 Ağustos, 09:31
