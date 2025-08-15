https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/akom-firtina-uyarisi-yapmisti-kuvvetli-ruzgar-direk-devirdi-1098607928.html
AKOM fırtına uyarısı yapmıştı: Kuvvetli rüzgar direk devirdi
AKOM fırtına uyarısı yapmıştı: Kuvvetli rüzgar direk devirdi
Sputnik Türkiye
D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde fırtına nedeniyle aydınlatma direğinin yan yatması sonucu, Ankara istikametinde bir süre trafik akışı sağlanamadı. 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T11:48+0300
2025-08-15T11:48+0300
2025-08-15T11:48+0300
türki̇ye
direk
rüzgar
akom
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098608313_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_89b151e74b1375ebddb0b4d388c11ce5.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte çarşamba gününden beri etkili olan ve bugün etkisini artırması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarmıştı.Aydınlatma direği devrildiSabah saatlerinden itibaren kentte kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. D-100 kara yolu Büyükçekmece bölgesi Ankara istikametinde şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.Ekipler, yolun Ankara istikametini trafiğe kapattı. Direğin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Fırtına sürecek mi?Fırtınanın gece saatlerinden itibaren kuvvetini azaltması, cumartesi akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyredeceği, gece saatlerinden ise 20 dereceler civarına gerileyerek serin günler yaşanacağının tahmin edildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/istanbul-valiligi-ve-akom-alarm-verdi-saatli-uyari-yapti-1098556510.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098608313_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_07e0297df2afb462797d88da165fc1a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
direk, rüzgar, akom
AKOM fırtına uyarısı yapmıştı: Kuvvetli rüzgar direk devirdi
D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde fırtına nedeniyle aydınlatma direğinin yan yatması sonucu, Ankara istikametinde bir süre trafik akışı sağlanamadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte çarşamba gününden beri etkili olan ve bugün etkisini artırması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarmıştı.
Aydınlatma direği devrildi
Sabah saatlerinden itibaren kentte kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı.
D-100 kara yolu Büyükçekmece bölgesi Ankara istikametinde şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yolun Ankara istikametini trafiğe kapattı. Direğin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Fırtınanın gece saatlerinden itibaren kuvvetini azaltması, cumartesi akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyredeceği, gece saatlerinden ise 20 dereceler civarına gerileyerek serin günler yaşanacağının tahmin edildiği kaydedildi.