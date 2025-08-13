https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/istanbul-valiligi-ve-akom-alarm-verdi-saatli-uyari-yapti-1098556510.html
İstanbul Valiliği ve AKOM alarm verdi: Saatli uyarı yaptı
İstanbul Valiliği ve AKOM alarm verdi: Saatli uyarı yaptı
13.08.2025

09:31 13.08.2025 (güncellendi: 09:54 13.08.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevre iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın 14 Ağustos Perşembe gece saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi. İstanbul Valiliği ve AKOM, vatandaşlara dikkatli olunması yönünde çağrı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esen rüzgarın 40-60 km/sa hızında, yer yer ise 60-80 km/sa hızında olmasının beklendiğini duyurdu. Rüzgarın 14 Ağustos Perşembe günü gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Valilikten dikkat çağrısı
İstanbul Valiliği, Meteoroloji’den alınan tahminlere göre yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.
AKOM: Güneşli günler fırtına ile gelecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), önümüzdeki hafta boyunca güneşli yaz günlerinin yaşanacağını ancak kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-75 km/s) esen rüzgarın etkili olacağını bildirdi.
AKOM’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlı havaların ardından, önümüzdeki hafta boyunca güneşli yaz günlerinin tekrardan yaşanması bekleniyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-75 km/s) esmesi beklenen rüzgâr, sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellese de, hava sıcaklıklarının gün içerisinde 30-32°C aralığına çıkacağı tahmin ediliyor."