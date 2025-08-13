https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/istanbul-valiligi-ve-akom-alarm-verdi-saatli-uyari-yapti-1098556510.html

İstanbul Valiliği ve AKOM alarm verdi: Saatli uyarı yaptı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevre iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın 14 Ağustos Perşembe gece saatlerine kadar... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098556642_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_65e4686de051fc09216926a1775e3ffe.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esen rüzgarın 40-60 km/sa hızında, yer yer ise 60-80 km/sa hızında olmasının beklendiğini duyurdu. Rüzgarın 14 Ağustos Perşembe günü gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.Valilikten dikkat çağrısıİstanbul Valiliği, Meteoroloji’den alınan tahminlere göre yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.AKOM: Güneşli günler fırtına ile gelecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), önümüzdeki hafta boyunca güneşli yaz günlerinin yaşanacağını ancak kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-75 km/s) esen rüzgarın etkili olacağını bildirdi.AKOM’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlı havaların ardından, önümüzdeki hafta boyunca güneşli yaz günlerinin tekrardan yaşanması bekleniyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-75 km/s) esmesi beklenen rüzgâr, sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellese de, hava sıcaklıklarının gün içerisinde 30-32°C aralığına çıkacağı tahmin ediliyor."

