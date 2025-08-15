Ahmet Hakan: Özlem Çerçioğlu konuşmalı, AK Parti’ye geçişinin öyküsünü anlatmalı

Özlem Çerçioğlu konuşmalı. CHP’yi bırakma nedenlerini tek tek anlatmalı. AK Parti’ye geçişinin öyküsünü anlatmalı. AK Parti’ye geçişiyle ilgili iddialara ikna edici yanıtlar vermeli. Bu geçişin Aydın’da nasıl karşılanacağından söz etmeli. Kendisine yönelik linç hakkında ne düşündüğünü söylemeli. Yargılandığı konularla geçişi arasında kurulan ilişkiye yanıt vermeli.