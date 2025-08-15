https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/ahmet-hakan-ozlem-cercioglu-konusmali-ak-partiye-gecisinin-oykusunu-anlatmali-1098605283.html
Ahmet Hakan: Özlem Çerçioğlu konuşmalı, AK Parti’ye geçişinin öyküsünü anlatmalı
Ahmet Hakan AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'nun bir açıklama yapması gerektiğini söyledi ve "AK Parti’ye geçişinin öyküsünü anlatmalı" dedi. 15.08.2025, Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na seslendi ve açıklama yapması gerektiğini söyledi.'Öyküsünü anlatmalı'Dün AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü programında partiye katılanlar arasında şüphesiz en dikkat çeken isim Özlem Çerçioğlu'ydu. Ahmet Hakan, Çerçioğlu'nun partiye geçiş hakkında bilgilendirici bir açıklama yapması gerektiğini söyledi:
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na seslendi ve açıklama yapması gerektiğini söyledi
Dün AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü programında partiye katılanlar arasında şüphesiz en dikkat çeken isim Özlem Çerçioğlu'ydu. Ahmet Hakan, Çerçioğlu'nun partiye geçiş hakkında bilgilendirici bir açıklama yapması gerektiğini söyledi:
Özlem Çerçioğlu konuşmalı. CHP’yi bırakma nedenlerini tek tek anlatmalı. AK Parti’ye geçişinin öyküsünü anlatmalı. AK Parti’ye geçişiyle ilgili iddialara ikna edici yanıtlar vermeli. Bu geçişin Aydın’da nasıl karşılanacağından söz etmeli. Kendisine yönelik linç hakkında ne düşündüğünü söylemeli. Yargılandığı konularla geçişi arasında kurulan ilişkiye yanıt vermeli.