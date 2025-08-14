https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/cumhurbaskani-erdogan-ak-partinin-24-kurulus-yil-donumu-programinda-konusuyor-1098592054.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde konuştu: Partiye katılan Özlem Çerçioğlu'nu tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.
2025-08-14T14:48+0300
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü konuşmasının hemen başında, partiye yeni katılımlar olacağını söyledi.'Hadi oradan' diyorumCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 24 yılında konuşma yapıyor.Özlem Çerçioğlu AK Parti'deKürsüye çıkan Özlem Çerçioğlu "Alnım ak başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamayı siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum ancak gerekirse de tek tek açıklarım. Benim tek derdim ülkeme, Aydın'a hizmet etmek. AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim" dedi. Ardından Erdoğan kürsüye geldi. Çerçioğlu'na AK Parti rozeti takıldı.Terörsüz Türkiye mesajıMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'Kendimizle yarışıyoruz'Özlem Çerçioğlu da salondaCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Programa Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı.
14:48 14.08.2025 (güncellendi: 16:03 14.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü konuşmasının hemen başında, partiye yeni katılımlar olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 24 yılında konuşma yapıyor.
Birazdan rozetlerini takacağımız belediye başkanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum dünden beri insani değerleri ayaklar altına alanlara hadi oradan diyorum. Pisliğin üzerine oturmuşlar. O, debelenip dururken biz işimize bakacağız. AK kadrolar olarak bu seviyesiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız. Medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle itibar suikastı düzenleyenlere asla boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyiz
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de
Kürsüye çıkan Özlem Çerçioğlu "Alnım ak başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamayı siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum ancak gerekirse de tek tek açıklarım. Benim tek derdim ülkeme, Aydın'a hizmet etmek. AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.
Ardından Erdoğan kürsüye geldi. Çerçioğlu'na AK Parti rozeti takıldı.
Milletimizin arasına örülen bu duvarı yıkalım, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi perçinleyelim, istikbali beraberce inşa edelim istiyoruz. Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz ama Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz. Türkiye en kronik sorununu çözmek için tarihi bir fırsat yakalamıştır, bunun heba edilmesine göz yummayacağız. Türkiye'nin istikbal yürüyüşünde bir dönüm noktasını temsil eden bu hayırlı sürece katkı veren herkes, ismini tarihe yazdıracak
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
Komisyon çalışmalarını maksimalist ve popülist taleplerle yokuşa sürmenin vebali çok ağır olacak
Kibir, böbürlenme, gurur bizim kapımızdan içeri girmedi, milletimize karşı su gibi berrak olacağız
Özlem Çerçioğlu da salonda
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Programa Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı.