Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde konuştu: Partiye katılan Özlem Çerçioğlu'nu tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde konuştu: Partiye katılan Özlem Çerçioğlu'nu tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.
2025-08-14T14:48+0300
2025-08-14T16:03+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
özlem çerçioğlu
chp
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü konuşmasının hemen başında, partiye yeni katılımlar olacağını söyledi.'Hadi oradan' diyorumCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 24 yılında konuşma yapıyor.Özlem Çerçioğlu AK Parti'deKürsüye çıkan Özlem Çerçioğlu "Alnım ak başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamayı siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum ancak gerekirse de tek tek açıklarım. Benim tek derdim ülkeme, Aydın'a hizmet etmek. AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim" dedi. Ardından Erdoğan kürsüye geldi. Çerçioğlu'na AK Parti rozeti takıldı.Terörsüz Türkiye mesajıMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'Kendimizle yarışıyoruz'Özlem Çerçioğlu da salondaCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Programa Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde konuştu: Partiye katılan Özlem Çerçioğlu'nu tebrik etti

14:48 14.08.2025 (güncellendi: 16:03 14.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü konuşmasının hemen başında, partiye yeni katılımlar olacağını söyledi.

'Hadi oradan' diyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 24 yılında konuşma yapıyor.

Birazdan rozetlerini takacağımız belediye başkanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum dünden beri insani değerleri ayaklar altına alanlara hadi oradan diyorum. Pisliğin üzerine oturmuşlar. O, debelenip dururken biz işimize bakacağız. AK kadrolar olarak bu seviyesiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız. Medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle itibar suikastı düzenleyenlere asla boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyiz

Çerçioğlu'na AK Parti rozeti takıldı.
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de

Kürsüye çıkan Özlem Çerçioğlu "Alnım ak başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamayı siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum ancak gerekirse de tek tek açıklarım. Benim tek derdim ülkeme, Aydın'a hizmet etmek. AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.
Ardından Erdoğan kürsüye geldi. Çerçioğlu'na AK Parti rozeti takıldı.
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de
Terörsüz Türkiye mesajı

Milletimizin arasına örülen bu duvarı yıkalım, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi perçinleyelim, istikbali beraberce inşa edelim istiyoruz. Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz ama Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz. Türkiye en kronik sorununu çözmek için tarihi bir fırsat yakalamıştır, bunun heba edilmesine göz yummayacağız. Türkiye'nin istikbal yürüyüşünde bir dönüm noktasını temsil eden bu hayırlı sürece katkı veren herkes, ismini tarihe yazdıracak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

Komisyon çalışmalarını maksimalist ve popülist taleplerle yokuşa sürmenin vebali çok ağır olacak

'Kendimizle yarışıyoruz'

Kibir, böbürlenme, gurur bizim kapımızdan içeri girmedi, milletimize karşı su gibi berrak olacağız

Özlem Çerçioğlu da salonda

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Programa Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı.
