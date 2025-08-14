https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/uzmanlardan-yeni-tahminler-yukselis-devam-edecek-mi-1098582222.html

Uzmanlardan yeni tahminler: Yükseliş devam edecek mi?

Altın fiyatları yeniden yükseliş sinyali veriyor. Uzmanlar mevcut ekonomik ve jeopolitik gelişmeler sonrasında altın fiyat tahminlerini güncelledi. 14.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD’nin altına vergi getireceği yönündeki söylentiler ve jeopolitik gelişmeler piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Altın fiyatlarında son aylarda yaşanan yükseliş, yatırımcıların sıkı takibinde. Uzmanlar da yaşanan son gelişmeler ışığında tahminlerini açıkladı. ABD Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan izin belgesine göre, Rusya ve ABD liderlerinin Alaska’da gerçekleştireceği görüşmenin organizasyonu için gerekli olan ve Rusya karşıtı yaptırımlar kapsamında yasaklanmış tüm işlemlere 20 Ağustos’a kadar izin verildi.Sonbahar aylarına dikkatTüm bu gelişmeler sonrasında uzmanlar altın tahminlerini güncelledi. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, NTV’ye yaptığı değerlendirmede, 'bu gelişmelerin altın fiyatları üzerinde kalıcı bir baskı yaratmayacağını, yalnızca geçici dalgalanmalara yol açabileceğini' söyledi. Yaz aylarında ons altının 3.300–3.400 dolar aralığında yatay seyrettiğini belirten Yıldırımtürk, “Ağustos ortasından itibaren yukarı yönlü hareket başlayabilir. Eylül ve Ekim aylarında yatırımcılar altına yeniden yönelecek” dedi.İslam Memiş: Nakit ihtiyacı yoksa satış yapmayınEkonomist İslam Memiş ise Kasım sonuna kadar gram altında 4.500 TL seviyesinin görülebileceğini ifade ederek elinde altın bulunduranların, nakit ihtiyacı yoksa satış yapmamasını tavsiye etti.Gram altın, yılbaşında 2.984 lira seviyesindeyken bugün 4.400 liraya çıkarak 8 ayda yüzde 47,5 oranında değer kazandı.

