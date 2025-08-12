Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/dijital-cuzdan-uygulamasi-turkiyedeki-tum-hizmetlerini-sonlandirdi-musterilerine-paranizi-cekin-1098545205.html
Dijital cüzdan uygulaması Türkiye'deki tüm hizmetlerini sonlandırdı: Müşterilerine 'paranızı çekin' dedi
Dijital cüzdan uygulaması Türkiye'deki tüm hizmetlerini sonlandırdı: Müşterilerine 'paranızı çekin' dedi
Türkiye'de hizmet veren dijital cüzdan uygulaması Popy Para tüm hizmetlerini durdurduğunu açıkladı. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
Dijital cüzdan uygulaması Popy Para, Türkiye'deki hizmetlerini sonlandırdığını duyurdu. Bugün müşterilerine gönderdiği mesajda da, "12.08.2025 tarihi ile Popypara uygulamamız faaliyetlerini sonlandırmış bulunmaktadır. Cüzdan bakiyeniz mevcut ise en kısa sürede çekmenizi rica ederiz" denildi. Bir süredir 'bakımdaydı' Türkiye'de birkaç yıldır faaliyetlerini sürdüren ve Papara'nın güçlü rakiplerinden biri olarak tanınan Popy Para, geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir bakım çalışmasına gireceğini kendi sitesinden duyurmuştu. İnternet sitesinde de , "Popy Para cüzdan hizmetinde bugün itibariyle kapsamlı bir bakım çalışması başlamıştır. Bu süre boyunca yeni bakiye yüklememenizi ve mevcut bakiyenizi en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer almıştı. Kullanıcılarına bildirim gönderdi, faaliyetlerimiz bitti denildiBugün ise Popy Para mobil uygulaması üzerinden kullanıcılarına bir bildirim gönderdi ve tüm hizmetlerini sonlandırdığını açıkladı. Gönderilen mesajda da, " 12.08.2025 tarihi ile Popypara uygulamamız faaliyetlerini sonlandırmış bulunmaktadır. Cüzdan bakiyeniz mevcut ise en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Çağrı merkezimiz hizmet dışıdır, işlemleriniz için destek@popypara.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz." denildi. Şirketten ise konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
popypara
Türkiye'de hizmet veren dijital cüzdan uygulaması Popy Para tüm hizmetlerini durdurduğunu açıkladı.
Dijital cüzdan uygulaması Popy Para, Türkiye'deki hizmetlerini sonlandırdığını duyurdu. Bugün müşterilerine gönderdiği mesajda da, "12.08.2025 tarihi ile Popypara uygulamamız faaliyetlerini sonlandırmış bulunmaktadır. Cüzdan bakiyeniz mevcut ise en kısa sürede çekmenizi rica ederiz" denildi.

Bir süredir 'bakımdaydı'

Türkiye'de birkaç yıldır faaliyetlerini sürdüren ve Papara'nın güçlü rakiplerinden biri olarak tanınan Popy Para, geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir bakım çalışmasına gireceğini kendi sitesinden duyurmuştu. İnternet sitesinde de , "Popy Para cüzdan hizmetinde bugün itibariyle kapsamlı bir bakım çalışması başlamıştır. Bu süre boyunca yeni bakiye yüklememenizi ve mevcut bakiyenizi en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer almıştı.

Kullanıcılarına bildirim gönderdi, faaliyetlerimiz bitti denildi

Bugün ise Popy Para mobil uygulaması üzerinden kullanıcılarına bir bildirim gönderdi ve tüm hizmetlerini sonlandırdığını açıkladı. Gönderilen mesajda da, " 12.08.2025 tarihi ile Popypara uygulamamız faaliyetlerini sonlandırmış bulunmaktadır. Cüzdan bakiyeniz mevcut ise en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Çağrı merkezimiz hizmet dışıdır, işlemleriniz için destek@popypara.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz." denildi.
Şirketten ise konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
