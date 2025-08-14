https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/seker-iceren-urunlere-siki-duzenleme-geliyor-bakanlik-harekete-gecti-1098584106.html
Şeker içeren ürünlere sıkı düzenleme geliyor: Bakanlık harekete geçti
Şeker içeren ürünlere sıkı düzenleme geliyor: Bakanlık harekete geçti
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’deki gazlı içeceklerde Avrupa’dakilere göre 4 kat daha fazla fruktoz bulunduğunu belirterek, bütün şekerli gıdalara... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T09:39+0300
2025-08-14T09:39+0300
2025-08-14T09:39+0300
türki̇ye
kemal memişoğlu
sağlık bakanı
şeker
ankara
i̇stanbul
meclis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098584307_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1a55f10b26732f47e753a55eebe06214.jpg
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluşmasında yaptığı açıklamada, gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa’dakilere kıyasla 4 kat daha fazla olduğunu söyledi. Memişoğlu şunları kaydetti:“Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde insan sağlığını tehdit eden bütün şekerli gıdalara yönelik çalışma yapacağız. Yeni yasama döneminde Meclis’te bununla ilgili mevzuat düzenlemesi olacak.”Hastaneler depreme karşı güçlendirildiTürkiye Gazetesi'nin haberine göre Memişoğlu, hastanelerin yüzde 95’inin dayanıklı hale getirildiğini, riskli görülenlerin ise hemen boşaltıldığını belirtti. Balıkesir Sındırgı’da yeni hastane yapımının birkaç hafta içinde tamamlanacağını, İstanbul’da 12 izolatörlü hastane inşaatının bittiğini ve bu tesislerin depremde müdahale üssü olacağını açıkladı.Randevu sorunu büyük ölçüde çözüldüBakan, göz, plastik cerrahi ve onkoloji branşları hariç randevu sıkıntısının neredeyse tamamen giderildiğini vurguladı:“Şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor.”Okul kantinlerinde kalite artacakMemişoğlu, kantinlerde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü de belirtti.Sigara kullanımına karşı özel bir kampanya başlatıldığını belirten Bakan, ‘Şimdi değilse, ne zaman’ sloganıyla yeni bir logo hazırlandığını, sigara bırakma polikliniklerinin sayısının ise neredeyse iki katına çıkarıldığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/avukat-rezan-epozdemir-tutuklandi-1098579666.html
türki̇ye
ankara
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098584307_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_a0ec3af1873605f910efea562fff28c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kemal memişoğlu, sağlık bakanı, şeker, ankara, i̇stanbul, meclis
kemal memişoğlu, sağlık bakanı, şeker, ankara, i̇stanbul, meclis
Şeker içeren ürünlere sıkı düzenleme geliyor: Bakanlık harekete geçti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’deki gazlı içeceklerde Avrupa’dakilere göre 4 kat daha fazla fruktoz bulunduğunu belirterek, bütün şekerli gıdalara yönelik düzenleme yapılacağını açıkladı. Yeni yasama döneminde Meclis’e sunulacak düzenleme ile halk sağlığının korunması hedefleniyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluşmasında yaptığı açıklamada, gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa’dakilere kıyasla 4 kat daha fazla olduğunu söyledi. Memişoğlu şunları kaydetti:
“Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde insan sağlığını tehdit eden bütün şekerli gıdalara yönelik çalışma yapacağız. Yeni yasama döneminde Meclis’te bununla ilgili mevzuat düzenlemesi olacak.”
Hastaneler depreme karşı güçlendirildi
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Memişoğlu, hastanelerin yüzde 95’inin dayanıklı hale getirildiğini, riskli görülenlerin ise hemen boşaltıldığını belirtti. Balıkesir Sındırgı’da yeni hastane yapımının birkaç hafta içinde tamamlanacağını, İstanbul’da 12 izolatörlü hastane inşaatının bittiğini ve bu tesislerin depremde müdahale üssü olacağını açıkladı.
Randevu sorunu büyük ölçüde çözüldü
Bakan, göz, plastik cerrahi ve onkoloji branşları hariç randevu sıkıntısının neredeyse tamamen giderildiğini vurguladı:
“Şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor.”
Okul kantinlerinde kalite artacak
Memişoğlu, kantinlerde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü de belirtti.
Sigara kullanımına karşı özel bir kampanya başlatıldığını belirten Bakan, ‘Şimdi değilse, ne zaman’ sloganıyla yeni bir logo hazırlandığını, sigara bırakma polikliniklerinin sayısının ise neredeyse iki katına çıkarıldığını ifade etti.