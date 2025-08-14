https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/seker-iceren-urunlere-siki-duzenleme-geliyor-bakanlik-harekete-gecti-1098584106.html

Şeker içeren ürünlere sıkı düzenleme geliyor: Bakanlık harekete geçti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluşmasında yaptığı açıklamada, gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa’dakilere kıyasla 4 kat daha fazla olduğunu söyledi. Memişoğlu şunları kaydetti:“Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde insan sağlığını tehdit eden bütün şekerli gıdalara yönelik çalışma yapacağız. Yeni yasama döneminde Meclis’te bununla ilgili mevzuat düzenlemesi olacak.”Hastaneler depreme karşı güçlendirildiTürkiye Gazetesi'nin haberine göre Memişoğlu, hastanelerin yüzde 95’inin dayanıklı hale getirildiğini, riskli görülenlerin ise hemen boşaltıldığını belirtti. Balıkesir Sındırgı’da yeni hastane yapımının birkaç hafta içinde tamamlanacağını, İstanbul’da 12 izolatörlü hastane inşaatının bittiğini ve bu tesislerin depremde müdahale üssü olacağını açıkladı.Randevu sorunu büyük ölçüde çözüldüBakan, göz, plastik cerrahi ve onkoloji branşları hariç randevu sıkıntısının neredeyse tamamen giderildiğini vurguladı:“Şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor.”Okul kantinlerinde kalite artacakMemişoğlu, kantinlerde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü de belirtti.Sigara kullanımına karşı özel bir kampanya başlatıldığını belirten Bakan, ‘Şimdi değilse, ne zaman’ sloganıyla yeni bir logo hazırlandığını, sigara bırakma polikliniklerinin sayısının ise neredeyse iki katına çıkarıldığını ifade etti.

