UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna’nın savunması dökülüyor: Donbass'ta iki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’nın savunması dökülüyor: Donbass'ta iki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde iki yerleşim merkezinin kontrolünün Rus ordusunun eline geçtiğini duyurdu. Ukrayna ordusunun son bir...
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birlikleri aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şerbinovka ve İskra yerleşim merkezlerinin kontrolünü eline geçirdi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 315 asker, 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 147 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA ve mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 4 adet güdümlü uçak bombasını ve 268 uçak tipi İHA’sını imha etti.
12:44 14.08.2025 (güncellendi: 12:48 14.08.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde iki yerleşim merkezinin kontrolünün Rus ordusunun eline geçtiğini duyurdu. Ukrayna ordusunun son bir günde verdiği kayıp bin 300'den fazla asker olarak gerçekleşti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordu birlikleri aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şerbinovka ve İskra yerleşim merkezlerinin kontrolünü eline geçirdi.
Ukrayna ordusunun kaybı bin 315 asker, 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 147 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA ve mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 4 adet güdümlü uçak bombasını ve 268 uçak tipi İHA’sını imha etti.
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna terörden vazgeçmiyor: Rusya’da sivil binalar vuruldu, 2'si çocuk 13 kişi yaralandı
11:24
