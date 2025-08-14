https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/ukraynanin-savunmasi-dokuluyor-donbassta-iki-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1098588928.html
Ukrayna’nın savunması dökülüyor: Donbass'ta iki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’nın savunması dökülüyor: Donbass'ta iki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde iki yerleşim merkezinin kontrolünün Rus ordusunun eline geçtiğini duyurdu. Ukrayna ordusunun son bir... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T12:44+0300
2025-08-14T12:44+0300
2025-08-14T12:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0e/1097871117_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5007f707804a8dcf3a137654691518b9.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birlikleri aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şerbinovka ve İskra yerleşim merkezlerinin kontrolünü eline geçirdi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 315 asker, 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 147 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA ve mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 4 adet güdümlü uçak bombasını ve 268 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/ukrayna-terorden-vazgecmiyor-rusyada-sivil-binalar-vuruldu-1098587052.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0e/1097871117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac9f4b3d88a7226477cdd668715be750.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Ukrayna’nın savunması dökülüyor: Donbass'ta iki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
12:44 14.08.2025 (güncellendi: 12:48 14.08.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde iki yerleşim merkezinin kontrolünün Rus ordusunun eline geçtiğini duyurdu. Ukrayna ordusunun son bir günde verdiği kayıp bin 300'den fazla asker olarak gerçekleşti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordu birlikleri aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şerbinovka ve İskra yerleşim merkezlerinin kontrolünü eline geçirdi.
Ukrayna ordusunun kaybı bin 315 asker, 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 147 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA ve mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 4 adet güdümlü uçak bombasını ve 268 uçak tipi İHA’sını imha etti.