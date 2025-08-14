https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/ukraynanin-savunmasi-dokuluyor-donbassta-iki-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1098588928.html

Ukrayna’nın savunması dökülüyor: Donbass'ta iki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde iki yerleşim merkezinin kontrolünün Rus ordusunun eline geçtiğini duyurdu. Ukrayna ordusunun son bir... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birlikleri aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şerbinovka ve İskra yerleşim merkezlerinin kontrolünü eline geçirdi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 315 asker, 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 147 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA ve mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 4 adet güdümlü uçak bombasını ve 268 uçak tipi İHA’sını imha etti.

