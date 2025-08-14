https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/ukrayna-terorden-vazgecmiyor-rusyada-sivil-binalar-vuruldu-1098587052.html
Ukrayna terörden vazgeçmiyor: Rusya’da sivil binalar vuruldu
Ukrayna terörden vazgeçmiyor: Rusya’da sivil binalar vuruldu
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya’nın güneybatısındaki Rostov-na-Donu kentinde sivil binalara saldırdığı belirtildi. 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T11:24+0300
2025-08-14T11:24+0300
2025-08-14T11:28+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rostov-na-donu
belgorod
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098586787_0:256:675:636_1920x0_80_0_0_5dc547130558ccaf3cc6f426b46fbbb8.jpg
Rostov Valisi Yuriy Slyusar, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna ordusunun Rostov-na-Donu’da sivil apartmanları insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu bildirdi.Slyusar, İHA saldırısında kentte çok sayıda apartmanın hasar gördüğünü ifade etti.Saldırıda en az bir kişinin yaralandığını yazan Vali, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik saldırılar düzenliyor. Buna karşılık olarak Rus ordusu Ukrayna’daki askeri hedefleri vuruyor.Belgorod’da hükümet binası bombalandıRusya’nın batısındaki Belgorod kentinde de hükümet binasının hedef alındığı bildirildi.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, düzenlediği basın toplantısında, “İkinci gündür, modern tarihte hiç yaşamadığımız bir şey yaşıyoruz. Dün çok sayıda düşman İHA geldi. Sabah saatlerinden beri hükümet binasına en yoğun saldırı yapılıyor. En üst kata isabet var, çok ağır hasar oluştu. Birinci kat ve ofisim orada” şeklinde konuştu.Binada saldırı anında sadece üç kişinin buluduğunu belirten Gladkov, “Belgorod Belediye Başkanlığı binasından tüm insanları tahliye ettik” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/ukraynalilar-trumpin-hala-asil-sorunun-zelenskiy-olduguna-inandigini-dusunuyor-1098586181.html
rusya
rostov-na-donu
belgorod
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098586787_0:193:675:699_1920x0_80_0_0_ba8f0f45cce9c43bcb278703e7a26bfe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rostov-na-donu, belgorod, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rostov-na-donu, belgorod, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Ukrayna terörden vazgeçmiyor: Rusya’da sivil binalar vuruldu
11:24 14.08.2025 (güncellendi: 11:28 14.08.2025)
Ukrayna ordusunun Rusya’nın güneybatısındaki Rostov-na-Donu kentinde sivil binalara saldırdığı belirtildi.
Rostov Valisi Yuriy Slyusar, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna ordusunun Rostov-na-Donu’da sivil apartmanları insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu bildirdi.
Slyusar, İHA saldırısında kentte çok sayıda apartmanın hasar gördüğünü ifade etti.
Saldırıda en az bir kişinin yaralandığını yazan Vali, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik saldırılar düzenliyor. Buna karşılık olarak Rus ordusu Ukrayna’daki askeri hedefleri vuruyor.
Belgorod’da hükümet binası bombalandı
Rusya’nın batısındaki Belgorod kentinde de hükümet binasının hedef alındığı bildirildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, düzenlediği basın toplantısında, “İkinci gündür, modern tarihte hiç yaşamadığımız bir şey yaşıyoruz. Dün çok sayıda düşman İHA geldi. Sabah saatlerinden beri hükümet binasına en yoğun saldırı yapılıyor. En üst kata isabet var, çok ağır hasar oluştu. Birinci kat ve ofisim orada” şeklinde konuştu.
Binada saldırı anında sadece üç kişinin buluduğunu belirten Gladkov, “Belgorod Belediye Başkanlığı binasından tüm insanları tahliye ettik” diye ekledi.