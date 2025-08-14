https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/ukrayna-terorden-vazgecmiyor-rusyada-sivil-binalar-vuruldu-1098587052.html

Ukrayna terörden vazgeçmiyor: Rusya’da sivil binalar vuruldu

Ukrayna ordusunun Rusya’nın güneybatısındaki Rostov-na-Donu kentinde sivil binalara saldırdığı belirtildi. 14.08.2025, Sputnik Türkiye

Rostov Valisi Yuriy Slyusar, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna ordusunun Rostov-na-Donu’da sivil apartmanları insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu bildirdi.Slyusar, İHA saldırısında kentte çok sayıda apartmanın hasar gördüğünü ifade etti.Saldırıda en az bir kişinin yaralandığını yazan Vali, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik saldırılar düzenliyor. Buna karşılık olarak Rus ordusu Ukrayna’daki askeri hedefleri vuruyor.Belgorod’da hükümet binası bombalandıRusya’nın batısındaki Belgorod kentinde de hükümet binasının hedef alındığı bildirildi.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, düzenlediği basın toplantısında, “İkinci gündür, modern tarihte hiç yaşamadığımız bir şey yaşıyoruz. Dün çok sayıda düşman İHA geldi. Sabah saatlerinden beri hükümet binasına en yoğun saldırı yapılıyor. En üst kata isabet var, çok ağır hasar oluştu. Birinci kat ve ofisim orada” şeklinde konuştu.Binada saldırı anında sadece üç kişinin buluduğunu belirten Gladkov, “Belgorod Belediye Başkanlığı binasından tüm insanları tahliye ettik” diye ekledi.

