Ukraynalılar Trump’ın hala asıl sorunun Zelenskiy olduğuna inandığını düşünüyor

Ukraynalılar Trump'ın hala asıl sorunun Zelenskiy olduğuna inandığını düşünüyor

ABD medyasına konuşan Ukraynalı bir yetkili, “Trump’ın hâlâ Zelenskiy’i asıl sorun olarak görmesi oldukça muhtemel” ifadesini kullandı.Trump ile Zelenski arasındaki ilişkilerin, Şubat ayında Beyaz Saray'da yaşanan tartışmanın ardından gerginliğini korudığı kaydedilen haberde, “Ukraynalı yetkililer, ABD Başkanı’nın Zelenskiy’e, Putin’le Alaska'da yapacağı anlaşmayı kabul etmesi için baskı yapmaya çalışabileceğinden derin endişe duyuyor” dendi.Trump-Zelenskiy tartışmasıTrump, 28 Şubat’ta Beyaz Saray'da Ukrayna topraklarının ortak gelişimi üzerine bir anlaşma imzalamak üzere gelen Zelenskiy'i azarlamıştı. Trump, tarafsız bir tutum sergilediğini ve bir anlaşmaya varmak istediğini ifade ederek ayrıca, Zelenskiy'den ateşkesi kabul etmesini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirmeyi bırakmasını talep etmişti. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Zelenskiy'i Demokratlar için nankör bir kampanya yürüten biri olarak nitelendirirken, Zelenskiy ise hareketlerini haklı göstermeye çalışmıştı. Zelenskiy görüşmede ayrıca, ABD'nin okyanusla ayrılmış olmasına rağmen çatışmanın etkilerini hissedeceği yönünde tehditlerde bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından Kiev heyetinin Beyaz Saray'dan ayrılması istenmişti.Putin-Trump görüşmesiKremlin ve Beyaz Saray, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceğini duyurmuştu.

