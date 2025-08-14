https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-4-patriot-sistemi-imha-edildi-1098586030.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 4 Patriot sistemi imha edildi

14.08.2025

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Temmuz ayı içinde, Ukrayna’da askeri sanayi tesislerini koruyan Batı yapımı hava savunma sistemlerinin imha edildiği bildirildi.Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Temmuz ayı içinde, hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’daki tasarım büroları, füze yakıtı üreten fabrikalar ve füzelerin üretildiği tesislere yönelik yoğun ve grup saldırıları düzenlediği belirtilirken şu ifadeye yer verildi:‘Uzun menzilli füzeleri üretme girişimi önlendi’Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılar için füzeler üretmek için Batı ile işbirliği yapma girişiminin engellendiğini açıkladı.Bakanlığın açıklamasında, “Çeşitli bağımsız kaynaklarca doğrulanan bilgilere göre, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Dnepropetrovsk ve Sumı bölgelerindeki kritik öneme sahip Ukrayna askeri savunma tesislerini imha etmesi sonucunda, Kiev rejiminin Batılı ortaklarıyla birlikte Rusya Federasyonu topraklarının derinliklerinde saldırı düzenlemek için füze silahları üretme girişimi engellendi” dendi.

