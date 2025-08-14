https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-4-patriot-sistemi-imha-edildi-1098586030.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 4 Patriot sistemi imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Temmuz ayı içinde, Ukrayna'da askeri sanayi tesislerini koruyan Batı yapımı hava savunma sistemlerinin imha edildiği bildirildi.Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Temmuz ayı içinde, hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna'daki tasarım büroları, füze yakıtı üreten fabrikalar ve füzelerin üretildiği tesislere yönelik yoğun ve grup saldırıları düzenlediği belirtilirken şu ifadeye yer verildi:
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Temmuz ayı içinde, Ukrayna’da askeri sanayi tesislerini koruyan Batı yapımı hava savunma sistemlerinin imha edildiği bildirildi.
Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Temmuz ayı içinde, hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’daki tasarım büroları, füze yakıtı üreten fabrikalar ve füzelerin üretildiği tesislere yönelik yoğun ve grup saldırıları düzenlediği belirtilirken şu ifadeye yer verildi:
Aynı zamanda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından bu tesisleri savunmak için özel olarak konuşlandırılan Batı yapımı hava savunma sistemleri imha edildi. Sadece Dnepropetrovsk Bölgesinde, dört Patriot hava savunma füze fırlatma istasyonu ve hedef belirleme ve yönlendirme sağlayan ABD yapımı bir AN/MPQ-65 çok işlevli radar istasyonu imha edildi.
‘Uzun menzilli füzeleri üretme girişimi önlendi’
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılar için füzeler üretmek için Batı ile işbirliği yapma girişiminin engellendiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, “Çeşitli bağımsız kaynaklarca doğrulanan bilgilere göre, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Dnepropetrovsk ve Sumı bölgelerindeki kritik öneme sahip Ukrayna askeri savunma tesislerini imha etmesi sonucunda, Kiev rejiminin Batılı ortaklarıyla birlikte Rusya Federasyonu topraklarının derinliklerinde saldırı düzenlemek için füze silahları üretme girişimi engellendi” dendi.