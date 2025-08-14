https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/tskda-ust-duzey-atamalar-gerceklesti-1098579378.html
TSK'da üst düzey atamalar gerçekleşti
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli general ve amirallerin atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında toplam 185 general ve amiralin görev yeri değiştirildi.Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 35, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise 31 general ve amiralin ataması yapıldı.Atamalar kapsamında, Orgeneral Bahtiyar Ersay 1. Ordu Komutanlığı'na, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2. Ordu Komutanlığı'na, Orgeneral Kemal Yeni 3. Ordu Komutanlığı'na getirildi. Orgeneral Levent Ergün Genelkurmay İkinci Başkanı olarak atanırken, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine ise Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 35, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise 31 general ve amiralin ataması yapıldı.
Atamalar kapsamında, Orgeneral Bahtiyar Ersay 1. Ordu Komutanlığı'na, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2. Ordu Komutanlığı'na, Orgeneral Kemal Yeni 3. Ordu Komutanlığı'na getirildi. Orgeneral Levent Ergün Genelkurmay İkinci Başkanı olarak atanırken, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine ise Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.