https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/tskda-ust-duzey-atamalar-gerceklesti-1098579378.html
TSK'da üst düzey atamalar gerçekleşti
TSK'da üst düzey atamalar gerçekleşti
14.08.2025
2025-08-14T02:07+0300
2025-08-14T02:07+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli general ve amirallerin atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında toplam 185 general ve amiralin görev yeri değiştirildi.Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 35, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise 31 general ve amiralin ataması yapıldı.Atamalar kapsamında, Orgeneral Bahtiyar Ersay 1. Ordu Komutanlığı'na, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2. Ordu Komutanlığı'na, Orgeneral Kemal Yeni 3. Ordu Komutanlığı'na getirildi. Orgeneral Levent Ergün Genelkurmay İkinci Başkanı olarak atanırken, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine ise Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.
02:07 14.08.2025
Resmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
© İHA
Abone ol
MaksutYüksek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
TÜRKİYE
Resmi Gazete duyurdu: Konya İl Emniyet Müdürü değişti
7 Ocak, 00:58
