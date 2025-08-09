Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/tff-kotu-haberi-duyurdu-lige--6-puan-ile-baslayacak-1098467056.html
TFF 'kötü haberi' duyurdu: Lige -6 puan ile başlayacak
TFF 'kötü haberi' duyurdu: Lige -6 puan ile başlayacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor'un lige -6 puan ile başlayacağını duyurdu. 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T12:12+0300
2025-08-09T12:12+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
adana demirspor
fifa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069303110_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_166692b57cb7be8bbbb274d1e249ab2d.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Adana Demirspor'un FİFA tarafından 6 puan silme cezasına çarptırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ‘‘FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.’’ denildi.Maddi krizle boğuşuyorLacivert-mavililer, geride kalan sezonda 2 puan toplayarak sonuncu olarak Trendyol Süper Lig’den bir alt lige gerilemişti. Başarısız geçe sezonun ardından takımdan önemli oyuncular ayrılırken, maddi kriz sebebiyle kulüp zor durumlara düşmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/tff-acikladi-uc-takimin-lig-maclari-ertelendi-1098376266.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069303110_170:0:1070:675_1920x0_80_0_0_da693cb11815837d0d1a006861a6d548.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), adana demirspor, fifa
türkiye futbol federasyonu (tff), adana demirspor, fifa

TFF 'kötü haberi' duyurdu: Lige -6 puan ile başlayacak

12:12 09.08.2025
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
© AA
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor'un lige -6 puan ile başlayacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Adana Demirspor'un FİFA tarafından 6 puan silme cezasına çarptırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ‘‘FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.’’ denildi.

Maddi krizle boğuşuyor

Lacivert-mavililer, geride kalan sezonda 2 puan toplayarak sonuncu olarak Trendyol Süper Lig’den bir alt lige gerilemişti. Başarısız geçe sezonun ardından takımdan önemli oyuncular ayrılırken, maddi kriz sebebiyle kulüp zor durumlara düşmüştü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
SPOR
TFF açıkladı: Üç takımın lig maçları ertelendi
5 Ağustos, 15:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала