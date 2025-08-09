https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/tff-kotu-haberi-duyurdu-lige--6-puan-ile-baslayacak-1098467056.html
TFF 'kötü haberi' duyurdu: Lige -6 puan ile başlayacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor'un lige -6 puan ile başlayacağını duyurdu. 09.08.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Adana Demirspor'un FİFA tarafından 6 puan silme cezasına çarptırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ‘‘FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.’’ denildi.Maddi krizle boğuşuyorLacivert-mavililer, geride kalan sezonda 2 puan toplayarak sonuncu olarak Trendyol Süper Lig’den bir alt lige gerilemişti. Başarısız geçe sezonun ardından takımdan önemli oyuncular ayrılırken, maddi kriz sebebiyle kulüp zor durumlara düşmüştü.
