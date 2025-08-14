https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/trump-avrupadaki-abd-askeri-varliginin-azaltilmasini-dusunebilirim-1098599252.html
Trump: Avrupa'daki ABD askeri varlığının azaltılmasını düşünebilirim
Trump: Avrupa’daki ABD askeri varlığının azaltılmasını düşünebilirim
14.08.2025
2025-08-14T22:04+0300
2025-08-14T22:04+0300
2025-08-14T22:36+0300
ABD Başkanı Donald Trump, gelecekte Ukrayna konusunda yapılacak anlaşmaların bir unsuru olarak Avrupa’daki ABD askeri varlığının azaltılmasını değerlendirme olasılığını göz ardı etmediğini açıkladı. Gazetecilerin, bunu Ukrayna konusunda olası bir anlaşma çerçevesinde 'Rus yönetimi için bir teşvik' olarak görüp görmediğini sorması üzerine Trump, “Şu anda bu konu gündeme gelmedi, ancak ileride düşünebilirim” dedi.Trump, çatışmanın çözümüne kendisi müdahil olmasaydı, Rusya’nın tüm Ukrayna topraklarını kontrol altına alabileceğini söyledi. Trump açıklamasında, “Bu, asla olmaması gereken bir savaş. Ben başkan olmasaydım, bence Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm Ukrayna’yı ele geçirmeyi tercih ederdi” dedi. Daha önce Rusya Devlet Başkanı, Trump yönetiminin Ukrayna’daki çatışmaları durdurmak için yoğun çaba sarf ettiğini açıklamıştı.
Trump: Avrupa’daki ABD askeri varlığının azaltılmasını düşünebilirim
22:04 14.08.2025 (güncellendi: 22:36 14.08.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’daki ABD askeri varlığının azaltılmasını değerlendirebileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, gelecekte Ukrayna konusunda yapılacak anlaşmaların bir unsuru olarak Avrupa’daki ABD askeri varlığının azaltılmasını değerlendirme olasılığını göz ardı etmediğini açıkladı.
Gazetecilerin, bunu Ukrayna konusunda olası bir anlaşma çerçevesinde 'Rus yönetimi için bir teşvik' olarak görüp görmediğini sorması üzerine Trump, “Şu anda bu konu gündeme gelmedi, ancak ileride düşünebilirim” dedi.
Trump, çatışmanın çözümüne kendisi müdahil olmasaydı, Rusya’nın tüm Ukrayna topraklarını kontrol altına alabileceğini söyledi.
Trump açıklamasında, “Bu, asla olmaması gereken bir savaş. Ben başkan olmasaydım, bence Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm Ukrayna’yı ele geçirmeyi tercih ederdi” dedi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı, Trump yönetiminin Ukrayna’daki çatışmaları durdurmak için yoğun çaba sarf ettiğini açıklamıştı.