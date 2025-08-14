https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/trump-avrupadaki-abd-askeri-varliginin-azaltilmasini-dusunebilirim-1098599252.html

Trump: Avrupa’daki ABD askeri varlığının azaltılmasını düşünebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’daki ABD askeri varlığının azaltılmasını değerlendirebileceğini söyledi. 14.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, gelecekte Ukrayna konusunda yapılacak anlaşmaların bir unsuru olarak Avrupa’daki ABD askeri varlığının azaltılmasını değerlendirme olasılığını göz ardı etmediğini açıkladı. Gazetecilerin, bunu Ukrayna konusunda olası bir anlaşma çerçevesinde 'Rus yönetimi için bir teşvik' olarak görüp görmediğini sorması üzerine Trump, “Şu anda bu konu gündeme gelmedi, ancak ileride düşünebilirim” dedi.Trump, çatışmanın çözümüne kendisi müdahil olmasaydı, Rusya’nın tüm Ukrayna topraklarını kontrol altına alabileceğini söyledi. Trump açıklamasında, “Bu, asla olmaması gereken bir savaş. Ben başkan olmasaydım, bence Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm Ukrayna’yı ele geçirmeyi tercih ederdi” dedi. Daha önce Rusya Devlet Başkanı, Trump yönetiminin Ukrayna’daki çatışmaları durdurmak için yoğun çaba sarf ettiğini açıklamıştı.

