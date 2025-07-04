https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/rusya-ve-ukrayna-istanbuldaki-anlasmayi-uygulamayi-surduruyor-yeni-esir-takasi-yapildi-1097601411.html

Rusya ve Ukrayna, İstanbul'daki anlaşmayı uygulamayı sürdürüyor: Yeni esir takası yapıldı

Rusya ve Ukrayna, İstanbul'daki anlaşmayı uygulamayı sürdürüyor: Yeni esir takası yapıldı

Sputnik Türkiye

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da yapılan barış müzakereleri sırasında mutabakat sağladığı esir takasına bugün yeni bir halka daha eklendi. 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T13:21+0300

2025-07-04T13:21+0300

2025-07-04T13:25+0300

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ukrayna

i̇stanbul

rusya savunma bakanlığı

esir takası

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya ve Ukrayna, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan ikinci tur müzakereler sırasında varılan anlaşmalar uyarınca bugün yeni bir esir takası gerçekleştirdi. "2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmalarına uygun olarak, 4 Temmuz'da Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri döndü" diyen bakanlık, buna karşılık bir grup Ukrayna askerinin karşı tarafa teslim edildiğini bildirdi.Şu anda Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğunu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını belirten Savunma Bakanlığı, "Tüm Rus askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya götürülecek" bilgisini paylaştı.Bakanlık, tarafların birbirlerine kaçar asker teslim ettiklerine dair bir bilgi vermedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/cumhurbaskani-erdogan-ekonomik-isbirligi-teskilati-17-zirvesi-icin-azerbeycanda-1097600989.html

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rusya, ukrayna, i̇stanbul, rusya savunma bakanlığı, esir takası