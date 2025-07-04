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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/rusya-ve-ukrayna-istanbuldaki-anlasmayi-uygulamayi-surduruyor-yeni-esir-takasi-yapildi-1097601411.html
Rusya ve Ukrayna, İstanbul'daki anlaşmayı uygulamayı sürdürüyor: Yeni esir takası yapıldı
Rusya ve Ukrayna, İstanbul'daki anlaşmayı uygulamayı sürdürüyor: Yeni esir takası yapıldı
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da yapılan barış müzakereleri sırasında mutabakat sağladığı esir takasına bugün yeni bir halka daha eklendi. 04.07.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya ve Ukrayna, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan ikinci tur müzakereler sırasında varılan anlaşmalar uyarınca bugün yeni bir esir takası gerçekleştirdi. "2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmalarına uygun olarak, 4 Temmuz'da Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri döndü" diyen bakanlık, buna karşılık bir grup Ukrayna askerinin karşı tarafa teslim edildiğini bildirdi.Şu anda Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğunu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını belirten Savunma Bakanlığı, "Tüm Rus askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya götürülecek" bilgisini paylaştı.Bakanlık, tarafların birbirlerine kaçar asker teslim ettiklerine dair bir bilgi vermedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/cumhurbaskani-erdogan-ekonomik-isbirligi-teskilati-17-zirvesi-icin-azerbeycanda-1097600989.html
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rusya, ukrayna, i̇stanbul, rusya savunma bakanlığı, esir takası
rusya, ukrayna, i̇stanbul, rusya savunma bakanlığı, esir takası

Rusya ve Ukrayna, İstanbul'daki anlaşmayı uygulamayı sürdürüyor: Yeni esir takası yapıldı

13:21 04.07.2025 (güncellendi: 13:25 04.07.2025)
rusya esir takası
rusya esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
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Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da yapılan barış müzakereleri sırasında mutabakat sağladığı esir takasına bugün yeni bir halka daha eklendi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya ve Ukrayna, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan ikinci tur müzakereler sırasında varılan anlaşmalar uyarınca bugün yeni bir esir takası gerçekleştirdi.

"2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmalarına uygun olarak, 4 Temmuz'da Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri döndü" diyen bakanlık, buna karşılık bir grup Ukrayna askerinin karşı tarafa teslim edildiğini bildirdi.

Şu anda Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğunu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını belirten Savunma Bakanlığı, "Tüm Rus askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya götürülecek" bilgisini paylaştı.

Bakanlık, tarafların birbirlerine kaçar asker teslim ettiklerine dair bir bilgi vermedi.
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