Rusya, Ukrayna’nın balistik füze programını engelledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rus ordusunun ortak çabaları sonucu, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine saldırılar düzenlemek üzere geliştirdiği... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

FSB’den yapılan açıklamada, Rus ordusuyla ortaklaşa düzenlenen operasyon sonucu Ukrayna’nın balistik füze programının engellendiği bildirildi.Açıklamada, “Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya Savunma Bakanlığı ile işbirliği yaparak düzenlediği ortak özel operasyon sonucunda, Ukrayna'nın operasyonel ve taktik füze sistemleri üreten askeri savunma kompleksine ait tesisleri imha edildi” ifadesi kullanıldı.‘Rusya’nın derinliklerini vurmayı planlıyorlardı’Ukrayna’nın, Sovyetler Birliği'nden kalan teknoloji ve stokları kullanarak gizlice kendi füze programını geliştirdiğini belirten FSB, “NATO temsilcilerinin izniyle Ukrayna, Sapsan füzelerini kullanarak Rus topraklarının derinliklerine saldırmayı planlıyordu. Ancak FSB ve Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ortak çabaları sayesinde, Ukrayna'nın füze programı geliştirme planları engellendi” dedi.FSB'nin aldığı tedbirler kapsamında, Ukrayna’nın Sapsan füze sistemini geliştirdiği ve üretimine başladığı yönünde bilgi aldığı ifade edilen açıklamada, “Bu bilgiler arasında, füze sistemlerinin üretiminde yer alan işletmelerin bina ve yapılarının tam koordinatları ile bunları koruyacak hava savunma sistemleri de yer aldı. Bu sistemler, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin açtığı ateş sonucu vuruldu” diye kaydedildi.Ukrayna’nın balistik füze programında yer alan tüm tesislerin imha edildiğini vurgulayan FSB, uydu görüntülerinin ve açık kaynaklardan alınan bilgilerin bunu doğruladığını belirtti.Almanya tarafından finanse edildiSöz konusu programın Almanya tarafından finanse edildiği kaydedilen açıklamada, Alman Başbakanı Friedrich Merz’in Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile Berlin’deki ortak basın toplantısı sırasında, Almanya’nın Ukrayna’ya kendi uzun menzilli silah geliştirmesi için destek sağlayacağını dile getirdiği anımsatıldı.Geliştirilen füzenin menzilinin 500 ilâ 700 km olduğunu belirten FSB’nin paylaştığı haritada, füzenin menzilinde Moskova, Minsk, Vitebsk, Kaluga, Tula, Vladimir, Donetsk ve diğer kentlerin olduğu gösterildi.

