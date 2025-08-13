https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/abd-rusya-karsiti-yaptirimlari-20-agustosa-kadar-hafifletti-1098576658.html

ABD, Rusya karşıtı yaptırımları 20 Ağustos'a kadar hafifletti

ABD, Rusya’ya yönelik yaptırımların 20 Ağustos’a kadar hafifletildiğini duyurdu. 13.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan izin belgesine göre, Rusya ve ABD liderlerinin Alaska’da gerçekleştireceği görüşmenin organizasyonu için gerekli olan ve Rusya karşıtı yaptırımlar kapsamında yasaklanmış tüm işlemlere 20 Ağustos’a kadar izin verildi. Belgede, “Zararlı yabancı faaliyetlere ilişkin yaptırımlar ile Ukrayna/Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında yasaklanan, ancak Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile Rusya Federasyonu hükümeti arasında Alaska eyaletinde yapılacak görüşmelere katılım veya bu görüşmeleri desteklemek için gerekli ve olağan olan tüm işlemler, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 00.01’e (07.01 Moskova saati) kadar izinlidir” ifadeleri yer aldı.

