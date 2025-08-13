https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/abd-rusya-karsiti-yaptirimlari-20-agustosa-kadar-hafifletti-1098576658.html
ABD, Rusya karşıtı yaptırımları 20 Ağustos'a kadar hafifletti
ABD, Rusya karşıtı yaptırımları 20 Ağustos'a kadar hafifletti
Sputnik Türkiye
ABD, Rusya’ya yönelik yaptırımların 20 Ağustos’a kadar hafifletildiğini duyurdu. 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T21:40+0300
2025-08-13T21:40+0300
2025-08-13T21:46+0300
dünya
abd
rusya
alaska
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102669/73/1026697381_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_189dfa3607b317a4c089743f11ba8737.jpg
ABD Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan izin belgesine göre, Rusya ve ABD liderlerinin Alaska’da gerçekleştireceği görüşmenin organizasyonu için gerekli olan ve Rusya karşıtı yaptırımlar kapsamında yasaklanmış tüm işlemlere 20 Ağustos’a kadar izin verildi. Belgede, “Zararlı yabancı faaliyetlere ilişkin yaptırımlar ile Ukrayna/Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında yasaklanan, ancak Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile Rusya Federasyonu hükümeti arasında Alaska eyaletinde yapılacak görüşmelere katılım veya bu görüşmeleri desteklemek için gerekli ve olağan olan tüm işlemler, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 00.01’e (07.01 Moskova saati) kadar izinlidir” ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/merz-ukrayna-toprak-meselelerini-gorusmeye-hazir-1098574389.html
rusya
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102669/73/1026697381_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_15e511feb7e2d0d3fab80afadf3abbe8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, rusya, alaska
ABD, Rusya karşıtı yaptırımları 20 Ağustos'a kadar hafifletti
21:40 13.08.2025 (güncellendi: 21:46 13.08.2025)
ABD, Rusya’ya yönelik yaptırımların 20 Ağustos’a kadar hafifletildiğini duyurdu.
ABD Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan izin belgesine göre, Rusya ve ABD liderlerinin Alaska’da gerçekleştireceği görüşmenin organizasyonu için gerekli olan ve Rusya karşıtı yaptırımlar kapsamında yasaklanmış tüm işlemlere 20 Ağustos’a kadar izin verildi.
Belgede, “Zararlı yabancı faaliyetlere ilişkin yaptırımlar ile Ukrayna/Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında yasaklanan, ancak Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile Rusya Federasyonu hükümeti arasında Alaska eyaletinde yapılacak görüşmelere katılım veya bu görüşmeleri desteklemek için gerekli ve olağan olan tüm işlemler, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 00.01’e (07.01 Moskova saati) kadar izinlidir” ifadeleri yer aldı.