Rusya-Pakistan komisyonu toplantısı Kasım ayında yapılacak
Rusya-Pakistan komisyonu toplantısı Kasım ayında yapılacak
14.08.2025
dünya
pakistan
rusya
rusya enerji bakanlığı
komisyon
Rusya Enerji Bakanlığı, Bakan Sergey Tsivilyev'in Pakistan'ın Rusya Büyükelçisi Muhammed Khalid Jamali ile yaptığı çalışma toplantısının ardından, Rusya-Pakistan hükümetlerarası komisyon toplantısının Kasım ayı sonunda Pakistan'da yapılacağını duyurdu.Açıklamada, “Görüşme katılımcıları, 2025 yılının Kasım ayı sonunda Pakistan'da yapılacak olan 20. yıldönümü Rusya-Pakistan hükümetlerarası komisyon toplantısının hazırlıklarını görüştü” denildi.Toplantı katılımcıları, iki ülke arasında enerji alanında işbirliği olanaklarını görüştü. Tsivilyev, Pakistan tarafına verimli ortak çalışma ve işbirliğinin geliştirilmesine katkılarından dolayı teşekkür etti.
pakistan
rusya
pakistan, rusya, rusya enerji bakanlığı, komisyon
pakistan, rusya, rusya enerji bakanlığı, komisyon

Rusya-Pakistan komisyonu toplantısı Kasım ayında yapılacak

23:48 14.08.2025
Rusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
© Sputnik
Rusya-Pakistan hükümetler arası komisyonu toplantısı Kasım ayı sonunda yapılacak
Rusya Enerji Bakanlığı, Bakan Sergey Tsivilyev'in Pakistan'ın Rusya Büyükelçisi Muhammed Khalid Jamali ile yaptığı çalışma toplantısının ardından, Rusya-Pakistan hükümetlerarası komisyon toplantısının Kasım ayı sonunda Pakistan'da yapılacağını duyurdu.
Açıklamada, “Görüşme katılımcıları, 2025 yılının Kasım ayı sonunda Pakistan'da yapılacak olan 20. yıldönümü Rusya-Pakistan hükümetlerarası komisyon toplantısının hazırlıklarını görüştü” denildi.
Toplantı katılımcıları, iki ülke arasında enerji alanında işbirliği olanaklarını görüştü. Tsivilyev, Pakistan tarafına verimli ortak çalışma ve işbirliğinin geliştirilmesine katkılarından dolayı teşekkür etti.
