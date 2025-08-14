https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/rusya-pakistan-komisyonu-toplantisi-kasim-ayinda-yapilacak-1098600293.html
Rusya-Pakistan komisyonu toplantısı Kasım ayında yapılacak
Rusya-Pakistan komisyonu toplantısı Kasım ayında yapılacak
14.08.2025
Rusya Enerji Bakanlığı, Bakan Sergey Tsivilyev'in Pakistan'ın Rusya Büyükelçisi Muhammed Khalid Jamali ile yaptığı çalışma toplantısının ardından, Rusya-Pakistan hükümetlerarası komisyon toplantısının Kasım ayı sonunda Pakistan'da yapılacağını duyurdu.Açıklamada, “Görüşme katılımcıları, 2025 yılının Kasım ayı sonunda Pakistan'da yapılacak olan 20. yıldönümü Rusya-Pakistan hükümetlerarası komisyon toplantısının hazırlıklarını görüştü” denildi.Toplantı katılımcıları, iki ülke arasında enerji alanında işbirliği olanaklarını görüştü. Tsivilyev, Pakistan tarafına verimli ortak çalışma ve işbirliğinin geliştirilmesine katkılarından dolayı teşekkür etti.
