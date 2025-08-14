Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Putin ve Trump'ın görüşeceği Anchorage'da güvenlik önlemleri artırıldı
Putin ve Trump'ın görüşeceği Anchorage'da güvenlik önlemleri artırıldı
Alaska Rus Kültür Merkezi, ABD ve Rusya zirvesi öncesinde Anchorage'da güvenlik önlemleri artırıldığını bildirdi. 14.08.2025
Alaska Rus Kültür Merkezi Direktörü Anna Vernaya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Anchorage’da yapacağı görüşme öncesinde, otellerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve sokaklarda 24 saat devriye gezilmeye başlandığını bildirdi.Vernaya, “Otellerin güvenliği artırıldı, şehirde 24 saat devriye geziliyor” dedi.Direktör, yerel kolluk kuvvetlerine diğer eyaletlerden meslektaşlarının yardım için geldiğini ifade etti. Vernaya, ayrıca yerel halkın artan güvenlik önlemlerinden etkilenmediğini vurguladı.Kremlin ve Beyaz Saray, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceğini duyurmuştu. Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, zirvenin Anchorage’da yapılacağını açıklamıştı. CNN ise isimsiz Beyaz Saray yetkililerine atıfta bulunarak, toplantının Elmendorf-Richardson Askeri Üssü’nde gerçekleştirileceğini bildirmişti.
Putin ve Trump'ın görüşeceği Anchorage'da güvenlik önlemleri artırıldı

Alaska Rus Kültür Merkezi, ABD ve Rusya zirvesi öncesinde Anchorage'da güvenlik önlemleri artırıldığını bildirdi.
Alaska Rus Kültür Merkezi Direktörü Anna Vernaya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Anchorage’da yapacağı görüşme öncesinde, otellerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve sokaklarda 24 saat devriye gezilmeye başlandığını bildirdi.
Vernaya, “Otellerin güvenliği artırıldı, şehirde 24 saat devriye geziliyor” dedi.
Direktör, yerel kolluk kuvvetlerine diğer eyaletlerden meslektaşlarının yardım için geldiğini ifade etti. Vernaya, ayrıca yerel halkın artan güvenlik önlemlerinden etkilenmediğini vurguladı.
Kremlin ve Beyaz Saray, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceğini duyurmuştu.
Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, zirvenin Anchorage’da yapılacağını açıklamıştı. CNN ise isimsiz Beyaz Saray yetkililerine atıfta bulunarak, toplantının Elmendorf-Richardson Askeri Üssü’nde gerçekleştirileceğini bildirmişti.
