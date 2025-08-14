Putin ve Trump'ın görüşeceği Anchorage'da güvenlik önlemleri artırıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/putin-ve-trumpin-gorusecegi-anchorageda-guvenlik-onlemleri-artirildi-1098579080.html
14.08.2025
Alaska Rus Kültür Merkezi Direktörü Anna Vernaya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Anchorage’da yapacağı görüşme öncesinde, otellerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve sokaklarda 24 saat devriye gezilmeye başlandığını bildirdi.Vernaya, “Otellerin güvenliği artırıldı, şehirde 24 saat devriye geziliyor” dedi.Direktör, yerel kolluk kuvvetlerine diğer eyaletlerden meslektaşlarının yardım için geldiğini ifade etti. Vernaya, ayrıca yerel halkın artan güvenlik önlemlerinden etkilenmediğini vurguladı.Kremlin ve Beyaz Saray, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceğini duyurmuştu. Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, zirvenin Anchorage’da yapılacağını açıklamıştı. CNN ise isimsiz Beyaz Saray yetkililerine atıfta bulunarak, toplantının Elmendorf-Richardson Askeri Üssü’nde gerçekleştirileceğini bildirmişti.
