Putin: Trump, Ukrayna'daki çatışmaların durması için 'enerjik çabalar' sarf ediyor
13:56 14.08.2025 (güncellendi: 14:20 14.08.2025)
© Sputnik / Кристина КормилицынаVladimir Putin
© Sputnik / Кристина Кормилицына
Abone ol
Putin, yarın Trump'la yapacağı zirve öncesinde kurmaylarıyla bir araya gelerek zirvenin hazırlıklarını ele aldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı zirve öncesinde Rusya üst yönetiminin üyeleri, hükümet ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcileriyle bir araya gelerek görüşmeye ilişkin hazırlıkları istişare ettiğini belirtti.
Toplantıda konuşan Putin, Trump'ın Ukrayna'daki silahlı faaliyetlerin sona ermesi için 'enerjik çabalar' sarf ettiğini söyledi.
Rus lider, "Amerikan tarafı, silahlı faaliyetlerin durdurulması ve çatışmaya dahil olan tüm tarafların çıkarına olan anlaşmalara varılması için enerjik ve samimi çabalar sarf ediyor" dedi.
Putin, Ukrayna'da uzun vadeli barış koşullarının sağlanması halinde stratejik taarruz silahları konusunda yeni anlaşmalara varılabileceği olasılığını dışlamadı.
Toplantıda konuşan Putin, Trump'ın Ukrayna'daki silahlı faaliyetlerin sona ermesi için 'enerjik çabalar' sarf ettiğini söyledi.
Rus lider, "Amerikan tarafı, silahlı faaliyetlerin durdurulması ve çatışmaya dahil olan tüm tarafların çıkarına olan anlaşmalara varılması için enerjik ve samimi çabalar sarf ediyor" dedi.
Putin, Ukrayna'da uzun vadeli barış koşullarının sağlanması halinde stratejik taarruz silahları konusunda yeni anlaşmalara varılabileceği olasılığını dışlamadı.