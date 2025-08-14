https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/kremlin-putin-trump-zirvesinin-baslayacagi-saati-acikladi-1098587889.html

Kremlin, Putin-Trump zirvesinin başlayacağı saati açıkladı

Kremlin, Putin-Trump zirvesinin başlayacağı saati açıkladı

Sputnik Türkiye

Yarın gerçekleştirilecek Putin-Trump zirvesi hakkında Kremlin'den yeni açıklama geldi. 14.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-14T12:20+0300

2025-08-14T12:20+0300

2025-08-14T12:35+0300

dünya

yuriy uşakov

donald trump

vladimir putin

alaska

kremlin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090141511_0:0:2773:1560_1920x0_80_0_0_8303dec1765716de8125d3713807fc97.jpg

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, yarın Alaska'da yapılacak Putin-Trump zirvesi hazırlıklarının tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kritik zirvenin Anchorage saatine göre 11:30'da (TSİ 22:30) baş başa görüşmeyle başlayacağını, ardından heyetlerin katılacağı görüşmelere geçileceğini açıklayan Uşakov, ikilinin bu temasların ardından basın açıklaması yapacağını bildirdi.Uşakov, Putin ve kendisinin yanı sıra zirvede Rus tarafında yer alacak isimlerin Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov ile Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev olduğunu belirtti.Uşakov, zirvenin ana gündem maddesinin Ukrayna krizinin çözümü olacağını da akydetti.

alaska

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yuriy uşakov, donald trump, vladimir putin, alaska, kremlin