Kremlin, Putin-Trump zirvesinin başlayacağı saati açıkladı

Yarın gerçekleştirilecek Putin-Trump zirvesi hakkında Kremlin'den yeni açıklama geldi. 14.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, yarın Alaska'da yapılacak Putin-Trump zirvesi hazırlıklarının tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kritik zirvenin Anchorage saatine göre 11:30'da (TSİ 22:30) baş başa görüşmeyle başlayacağını, ardından heyetlerin katılacağı görüşmelere geçileceğini açıklayan Uşakov, ikilinin bu temasların ardından basın açıklaması yapacağını bildirdi.Uşakov, Putin ve kendisinin yanı sıra zirvede Rus tarafında yer alacak isimlerin Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov ile Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev olduğunu belirtti.Uşakov, zirvenin ana gündem maddesinin Ukrayna krizinin çözümü olacağını da akydetti.
12:20 14.08.2025 (güncellendi: 12:35 14.08.2025)
Abone ol
Yarın gerçekleştirilecek Putin-Trump zirvesi hakkında Kremlin'den yeni açıklama geldi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, yarın Alaska'da yapılacak Putin-Trump zirvesi hazırlıklarının tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kritik zirvenin Anchorage saatine göre 11:30'da (TSİ 22:30) baş başa görüşmeyle başlayacağını, ardından heyetlerin katılacağı görüşmelere geçileceğini açıklayan Uşakov, ikilinin bu temasların ardından basın açıklaması yapacağını bildirdi.

Uşakov, Putin ve kendisinin yanı sıra zirvede Rus tarafında yer alacak isimlerin Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov ile Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev olduğunu belirtti.

Uşakov, zirvenin ana gündem maddesinin Ukrayna krizinin çözümü olacağını da akydetti.
