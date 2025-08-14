https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/putin-trump-ile-gorusmelere-cok-guclu-basliyor---1098589258.html
'Putin, Trump ile görüşmelere çok güçlü başlıyor'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında Alaska'da yapılması planlanan görüşmeyi değerlendiren uzman, 'Putin'in Trump ile... 14.08.2025
Johannesburg Üniversitesi'nden Oscar van Heerden, Sputnik'e verdiği demeçte, "Her türlü sahte bayrak operasyonu veya provokasyon, Putin yönetiminden devasa bir misillemeyle sonuçlanacaktır" dedi. Van Heerden, Ukrayna kaynaklı provokasyonların görüşmeleri etkilemeyeceğini, barış müzakerelerinde sadece sahadaki gelişmelerin önemli olduğunu ve şu anda kontrolün Rusların elinde olduğunu vurguladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Uzman, Avrupa savaşın bittiğini kabul edip sona erdirmedikçe, 'Zelenskiy'in çeşitli operasyonlar, sahte bayrak operasyonları ve provokasyonlar yapmaya cesaretleneceğini' belirtti. Van Heerden, "Avrupa savaşı sona erdirmekle ilgilenmiyor ve ABD'den bile gelen malzemelerin azalmasına rağmen Zelenskiy'ye para ve boş vaatler vermeye devam edecek. Ancak savaşı sürdürmek istiyorlar çünkü Rusya'yı büyük bir tehdit olarak görüyorlar" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında Alaska’da yapılması planlanan görüşmeyi değerlendiren uzman, 'Putin'in Trump ile görüşmelere oldukça güçlü bir konumda girdiğini' belirtti.
Johannesburg Üniversitesi’nden Oscar van Heerden, Sputnik'e verdiği demeçte, “Her türlü sahte bayrak operasyonu veya provokasyon, Putin yönetiminden devasa bir misillemeyle sonuçlanacaktır” dedi.
Van Heerden, Ukrayna kaynaklı provokasyonların görüşmeleri etkilemeyeceğini, barış müzakerelerinde sadece sahadaki gelişmelerin önemli olduğunu ve şu anda kontrolün Rusların elinde olduğunu vurguladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Batı hükümetleri, özellikle Avrupa hükümetleri, kendilerine karşı dürüst olmaları gerektiğinin farkında olmalıdır. Ukrayna’yı kullanarak Rusya’ya karşı bir vekalet savaşı başlattılar. Bu başarısız oldu. Şimdi geri plandalar.
Uzman, Avrupa savaşın bittiğini kabul edip sona erdirmedikçe, 'Zelenskiy’in çeşitli operasyonlar, sahte bayrak operasyonları ve provokasyonlar yapmaya cesaretleneceğini' belirtti.
Van Heerden, “Avrupa savaşı sona erdirmekle ilgilenmiyor ve ABD’den bile gelen malzemelerin azalmasına rağmen Zelenskiy'ye para ve boş vaatler vermeye devam edecek. Ancak savaşı sürdürmek istiyorlar çünkü Rusya’yı büyük bir tehdit olarak görüyorlar” dedi.