'Putin, Trump ile görüşmelere çok güçlü başlıyor'

'Putin, Trump ile görüşmelere çok güçlü başlıyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında Alaska'da yapılması planlanan görüşmeyi değerlendiren uzman, 'Putin'in Trump ile... 14.08.2025

Johannesburg Üniversitesi’nden Oscar van Heerden, Sputnik'e verdiği demeçte, “Her türlü sahte bayrak operasyonu veya provokasyon, Putin yönetiminden devasa bir misillemeyle sonuçlanacaktır” dedi. Van Heerden, Ukrayna kaynaklı provokasyonların görüşmeleri etkilemeyeceğini, barış müzakerelerinde sadece sahadaki gelişmelerin önemli olduğunu ve şu anda kontrolün Rusların elinde olduğunu vurguladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Uzman, Avrupa savaşın bittiğini kabul edip sona erdirmedikçe, 'Zelenskiy’in çeşitli operasyonlar, sahte bayrak operasyonları ve provokasyonlar yapmaya cesaretleneceğini' belirtti. Van Heerden, “Avrupa savaşı sona erdirmekle ilgilenmiyor ve ABD’den bile gelen malzemelerin azalmasına rağmen Zelenskiy'ye para ve boş vaatler vermeye devam edecek. Ancak savaşı sürdürmek istiyorlar çünkü Rusya’yı büyük bir tehdit olarak görüyorlar” dedi.

