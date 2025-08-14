Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/putin-trump-ile-gorusmelere-cok-guclu-basliyor---1098589258.html
'Putin, Trump ile görüşmelere çok güçlü başlıyor'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında Alaska'da yapılması planlanan görüşmeyi değerlendiren uzman, 'Putin'in Trump ile...
Johannesburg Üniversitesi’nden Oscar van Heerden, Sputnik'e verdiği demeçte, “Her türlü sahte bayrak operasyonu veya provokasyon, Putin yönetiminden devasa bir misillemeyle sonuçlanacaktır” dedi. Van Heerden, Ukrayna kaynaklı provokasyonların görüşmeleri etkilemeyeceğini, barış müzakerelerinde sadece sahadaki gelişmelerin önemli olduğunu ve şu anda kontrolün Rusların elinde olduğunu vurguladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Uzman, Avrupa savaşın bittiğini kabul edip sona erdirmedikçe, 'Zelenskiy’in çeşitli operasyonlar, sahte bayrak operasyonları ve provokasyonlar yapmaya cesaretleneceğini' belirtti. Van Heerden, “Avrupa savaşı sona erdirmekle ilgilenmiyor ve ABD’den bile gelen malzemelerin azalmasına rağmen Zelenskiy'ye para ve boş vaatler vermeye devam edecek. Ancak savaşı sürdürmek istiyorlar çünkü Rusya’yı büyük bir tehdit olarak görüyorlar” dedi.
13:22 14.08.2025
© Sputnik / Vladimir AstapkovichTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında Alaska’da yapılması planlanan görüşmeyi değerlendiren uzman, 'Putin'in Trump ile görüşmelere oldukça güçlü bir konumda girdiğini' belirtti.
Johannesburg Üniversitesi’nden Oscar van Heerden, Sputnik'e verdiği demeçte, “Her türlü sahte bayrak operasyonu veya provokasyon, Putin yönetiminden devasa bir misillemeyle sonuçlanacaktır” dedi.
Van Heerden, Ukrayna kaynaklı provokasyonların görüşmeleri etkilemeyeceğini, barış müzakerelerinde sadece sahadaki gelişmelerin önemli olduğunu ve şu anda kontrolün Rusların elinde olduğunu vurguladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Batı hükümetleri, özellikle Avrupa hükümetleri, kendilerine karşı dürüst olmaları gerektiğinin farkında olmalıdır. Ukrayna’yı kullanarak Rusya’ya karşı bir vekalet savaşı başlattılar. Bu başarısız oldu. Şimdi geri plandalar.

Uzman, Avrupa savaşın bittiğini kabul edip sona erdirmedikçe, 'Zelenskiy’in çeşitli operasyonlar, sahte bayrak operasyonları ve provokasyonlar yapmaya cesaretleneceğini' belirtti.
Van Heerden, “Avrupa savaşı sona erdirmekle ilgilenmiyor ve ABD’den bile gelen malzemelerin azalmasına rağmen Zelenskiy'ye para ve boş vaatler vermeye devam edecek. Ancak savaşı sürdürmek istiyorlar çünkü Rusya’yı büyük bir tehdit olarak görüyorlar” dedi.
