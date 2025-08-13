https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/batili-uzman-rusya-savunma-bakanliginin-zirve-sabotaji-aciklamasi-ciddiye-alinmali-1098568525.html

Batılı uzman: Rusya Savunma Bakanlığı'nın 'zirve sabotajı' açıklaması ciddiye alınmalı

Analist Kasonta, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Kiev'in ABD-Rusya zirvesini sabote edebileceği açıklamasının dikkate değer olduğunu belirtti.

Düşünce kuruluşu Bow Grubu'nun Uluslararası İlişkiler Komitesi'nin eski başkanı da olan Londra merkezli dış ilişkiler analisti Adriel Kasonta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında Alaska’da yapılması planlanan görüşme öncesi provokasyonları değerlendirdi.Kasonta, şu ifadeleri kullandı:Kasonta, "Genellikle dördüncü kuvvet olarak konumlandırılan ana akım liberal medya, Ukrayna hükümetinin askerlik zorunluluğu politikasını büyük ölçüde desteklemiştir. Bu destek genellikle “Ukrayna Avrupa’nın özgürlüğü için savaşıyor” argümanıyla gerekçelendiriliyor; bu anlatı, Batı ülkelerini kendi askerlerini göndermeye ve Amerikan hayatını riske atmaktan muaf kılıyor" ifadelerini kullandı.'Buça olayını hatırlatan bir provokasyonla karşılaşılabilir'Kasonta, 'Russiangate' anlatısının sürdürülmesinde etki rol oynayan bu medyanın, Rusya ile 'anlamlı bir yakınlaşmaya karşı açık bir tavır aldığını' vurguladı ve şöyle devam etti:'Gerçek diplomasiye duyulan ihtiyaç her zamankinden daha fazla'Kasonta açıklamalarını, "Uzun vadede, mevcut karmaşa sona erdiğinde, bu siyasi ve medya aktörleri, Avrupa’da daha özgün ve cesur bir liderlik olsaydı baştan kaçınılması gereken bir çatışmanın birincil engelleri olarak hatırlanabilir. Bu krizi yönetmek ve bölgeye istikrarı geri getirmek için gerçek diplomasiye ve anlamlı diyaloğa duyulan ihtiyaç her zamankinden daha kritik” cümleleriyle sonlandırdı.

