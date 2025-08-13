https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/batili-uzman-rusya-savunma-bakanliginin-zirve-sabotaji-aciklamasi-ciddiye-alinmali-1098568525.html
Batılı uzman: Rusya Savunma Bakanlığı'nın 'zirve sabotajı' açıklaması ciddiye alınmalı
Batılı uzman: Rusya Savunma Bakanlığı'nın 'zirve sabotajı' açıklaması ciddiye alınmalı
Sputnik Türkiye
Analist Kasonta, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Kiev'in ABD-Rusya zirvesini sabote edebileceği açıklamasının dikkate değer olduğunu belirtti. Kasonta, Sputnik'e... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T15:16+0300
2025-08-13T15:16+0300
2025-08-13T15:16+0300
dünya
adriel kasonta
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094786023_0:38:681:421_1920x0_80_0_0_e1406854cdf4b9f5c677afff8bf66c60.png
Düşünce kuruluşu Bow Grubu'nun Uluslararası İlişkiler Komitesi'nin eski başkanı da olan Londra merkezli dış ilişkiler analisti Adriel Kasonta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında Alaska’da yapılması planlanan görüşme öncesi provokasyonları değerlendirdi.Kasonta, şu ifadeleri kullandı:Kasonta, "Genellikle dördüncü kuvvet olarak konumlandırılan ana akım liberal medya, Ukrayna hükümetinin askerlik zorunluluğu politikasını büyük ölçüde desteklemiştir. Bu destek genellikle “Ukrayna Avrupa’nın özgürlüğü için savaşıyor” argümanıyla gerekçelendiriliyor; bu anlatı, Batı ülkelerini kendi askerlerini göndermeye ve Amerikan hayatını riske atmaktan muaf kılıyor" ifadelerini kullandı.'Buça olayını hatırlatan bir provokasyonla karşılaşılabilir'Kasonta, 'Russiangate' anlatısının sürdürülmesinde etki rol oynayan bu medyanın, Rusya ile 'anlamlı bir yakınlaşmaya karşı açık bir tavır aldığını' vurguladı ve şöyle devam etti:'Gerçek diplomasiye duyulan ihtiyaç her zamankinden daha fazla'Kasonta açıklamalarını, "Uzun vadede, mevcut karmaşa sona erdiğinde, bu siyasi ve medya aktörleri, Avrupa’da daha özgün ve cesur bir liderlik olsaydı baştan kaçınılması gereken bir çatışmanın birincil engelleri olarak hatırlanabilir. Bu krizi yönetmek ve bölgeye istikrarı geri getirmek için gerçek diplomasiye ve anlamlı diyaloğa duyulan ihtiyaç her zamankinden daha kritik” cümleleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/rus-disisleri-kievi-barisi-dusunmuyor-tek-amaclari-catismayi-uzatmak-1098563792.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094786023_0:0:657:493_1920x0_80_0_0_e543e1f9045bb410ee45aac76cd9844b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adriel kasonta, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rusya
adriel kasonta, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rusya
Batılı uzman: Rusya Savunma Bakanlığı'nın 'zirve sabotajı' açıklaması ciddiye alınmalı
Analist Kasonta, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Kiev'in ABD-Rusya zirvesini sabote edebileceği açıklamasının dikkate değer olduğunu belirtti. Kasonta, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede Batı medyası ve siyasetçilerin barış yerine çatışmayı uzatan söylemlerle sürece engele olduğunu savundu.
Düşünce kuruluşu Bow Grubu'nun Uluslararası İlişkiler Komitesi'nin eski başkanı da olan Londra merkezli dış ilişkiler analisti Adriel Kasonta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında Alaska’da yapılması planlanan görüşme öncesi provokasyonları değerlendirdi.
Kasonta, şu ifadeleri kullandı:
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan gelen son iddialar ve Kiev’in yaklaşan ABD-Rusya zirvesini sabote etmeyi planlıyor olabileceği yönündeki açıklamalar, ciddi şekilde dikkate alınmayı hak ediyor. Bu spekülasyon, Ukrayna halkına büyük acılar yaşatan bir çatışmayı sonlandırmaya karşı Başkan Zelenskiy yönetiminin devam eden direnciyle birlikte değerlendirildiğinde daha da inandırıcı hale geliyor.
Kasonta, "Genellikle dördüncü kuvvet olarak konumlandırılan ana akım liberal medya, Ukrayna hükümetinin askerlik zorunluluğu politikasını büyük ölçüde desteklemiştir. Bu destek genellikle “Ukrayna Avrupa’nın özgürlüğü için savaşıyor” argümanıyla gerekçelendiriliyor; bu anlatı, Batı ülkelerini kendi askerlerini göndermeye ve Amerikan hayatını riske atmaktan muaf kılıyor" ifadelerini kullandı.
'Buça olayını hatırlatan bir provokasyonla karşılaşılabilir'
Kasonta, 'Russiangate' anlatısının sürdürülmesinde etki rol oynayan bu medyanın, Rusya ile 'anlamlı bir yakınlaşmaya karşı açık bir tavır aldığını' vurguladı ve şöyle devam etti:
Aynı medya figürleri grubu, 'Russiagate' anlatısını sürdürmede etkili olmuş ve Rusya ile herhangi bir anlamlı yakınlaşma girişimine açıkça karşı çıkmıştır. Bu örüntü göz önüne alındığında, Zelenskiy hükümetiyle uyumlu medya kuruluşları tarafından hızlıca raporlanabilecek Buça olayını hatırlatan bir provokasyonla karşılaşmak şaşırtıcı olmaz. Böyle bir olay, birçok kişinin kaçınılmaz olarak gördüğü çözümü yani, Ukrayna’da kalıcı barış ve derin tarihi ve kültürel bağlara sahip iki ülke arasındaki düşmanlığın sona ermesini ertelemeye hizmet eder.
'Gerçek diplomasiye duyulan ihtiyaç her zamankinden daha fazla'
Kasonta açıklamalarını, "Uzun vadede, mevcut karmaşa sona erdiğinde, bu siyasi ve medya aktörleri, Avrupa’da daha özgün ve cesur bir liderlik olsaydı baştan kaçınılması gereken bir çatışmanın birincil engelleri olarak hatırlanabilir. Bu krizi yönetmek ve bölgeye istikrarı geri getirmek için gerçek diplomasiye ve anlamlı diyaloğa duyulan ihtiyaç her zamankinden daha kritik” cümleleriyle sonlandırdı.