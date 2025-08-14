https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/putin-eger-sonraki-asamalara-gecersek-stratejik-saldiri-silahlarinin-kontrolu-alaninda-anlasmalara-1098597985.html

Putin: Eğer sonraki aşamalara geçersek, stratejik saldırı silahlarının kontrolü alanında anlaşmaya varabiliriz

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ile temaslarda bir sonraki adımın, stratejik saldırı silahlarının kontrolü alanında anlaşmaya varmak olabileceğini ifade etti. 14.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yarın yapılacak müzakerelerin hazırlıklarının ele alındığı bir toplantıda açıklamalarda bulundu. "ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, bana göre, hem ülkelerimiz hem Avrupa hem de genel olarak dünya için uzun vadeli barış koşulları yaratmak amacıyla yeterince enerjik ve samimi çabalar gösteriyor" diyen Rus lider, "Eğer sonraki aşamalara geçersek, stratejik saldırı silahlarının kontrolü alanında anlaşmalara varabiliriz" açıklamasında bulundu. Moskova- Washington zirvesi yarınLiderler düzeyindeki görüşme yarın gerçekleşecek. Putin ve Trump, Moskova saatiyle 22.30’da Anchorage’ta bir araya gelecek.Zirve, Elmendorf-Richardson askeri üssünde gerçekleştirilecek. Liderler önce baş başa görüşecek, ardından heyetlerin katılımıyla müzakereler devam edecek ve görüşmeler çalışma kahvaltısında sürdürülecek. Görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna krizinin çözümü olacak. Taraflar ayrıca Moskova ile Washington arasındaki iş birliği konusundaki görüşlerini paylaşacak. Devlet başkanları, barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik görevler ile uluslararası ve bölgesel gündeme ilişkin meseleleri de ele alacak. Toplantı sırasında herhangi bir belge imzalanması beklenmiyor. Varılan anlaşmalar, liderlerin ortak basın toplantısında açıklanacak.

