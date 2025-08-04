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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/peskov-putin-witkoffla-gorusebilir-1098347244.html
Peskov: Putin, Witkoff'la görüşebilir
Peskov: Putin, Witkoff'la görüşebilir
Sputnik Türkiye
Bu hafta Rusya'yı ziyaret edeceği açıklanan Witkoff'un Rus lider Putin'le bir araya gelebileceği belirtildi. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T12:33+0300
2025-08-04T12:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
steve witkoff
rusya
vladimir putin
donald trump
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bu hafta içi Rusya'yı ziyaret etmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la bir görüşme yapma olasılığını dışlamadıklarını belirtti. Peskov, Moskova'nın Ukrayna'daki çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesi fikrine bağlılığını koruduğunu vurguladı."Sayın Witkoff'u Moskova'da görmekten her zaman memnuniyet duyuyoruz ve bu tür temasları önemli, anlamlı ve faydalı buluyoruz" diyen Kremlin Sözcüsü, ABD'nin çözüm için arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü ve bunun Kiev'le müzakereler bağlamında da olmak üzere çok önemli olduğunu belirtti.'Nükleer konularda dikkatli olunmalı'Trump'ın Rusya'ya yakın bölgeye iki nükleer denizaltı konuşlandırılacağını duyurmasını yorumlayan Peskov, Moskova'nın nükleer konularla ilgili açıklamalarda dikkatli olduğunu ve herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğine inandığını söyledi."ABD denizaltılarının halihazırda muharebe görevinde olduğu aşikar, bu devam eden bir süreç" diye devam eden Peskov, Rusya'nın sorumlu bir tavır sergilediğini ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunu titizlikle ele aldığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/trump-duyurdu-witkoff-onumuzdeki-gunlerde-rusyaya-gidiyor-1098342376.html
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steve witkoff, rusya, vladimir putin, donald trump, dmitriy peskov
steve witkoff, rusya, vladimir putin, donald trump, dmitriy peskov

Peskov: Putin, Witkoff'la görüşebilir

12:33 04.08.2025 (güncellendi: 12:43 04.08.2025)
Vladimir Putin ve ABD Başkanının Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff
Vladimir Putin ve ABD Başkanının Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
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Bu hafta Rusya'yı ziyaret edeceği açıklanan Witkoff'un Rus lider Putin'le bir araya gelebileceği belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bu hafta içi Rusya'yı ziyaret etmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la bir görüşme yapma olasılığını dışlamadıklarını belirtti.

Peskov, Moskova'nın Ukrayna'daki çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesi fikrine bağlılığını koruduğunu vurguladı.

"Sayın Witkoff'u Moskova'da görmekten her zaman memnuniyet duyuyoruz ve bu tür temasları önemli, anlamlı ve faydalı buluyoruz" diyen Kremlin Sözcüsü, ABD'nin çözüm için arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü ve bunun Kiev'le müzakereler bağlamında da olmak üzere çok önemli olduğunu belirtti.

'Nükleer konularda dikkatli olunmalı'

Trump'ın Rusya'ya yakın bölgeye iki nükleer denizaltı konuşlandırılacağını duyurmasını yorumlayan Peskov, Moskova'nın nükleer konularla ilgili açıklamalarda dikkatli olduğunu ve herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğine inandığını söyledi.

"ABD denizaltılarının halihazırda muharebe görevinde olduğu aşikar, bu devam eden bir süreç" diye devam eden Peskov, Rusya'nın sorumlu bir tavır sergilediğini ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunu titizlikle ele aldığını da sözlerine ekledi.
ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump duyurdu: ‘Witkoff önümüzdeki günlerde Rusya’ya gidiyor’
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