Peskov: Putin, Witkoff'la görüşebilir
12:33 04.08.2025 (güncellendi: 12:43 04.08.2025)
Vladimir Putin ve ABD Başkanının Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff
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Bu hafta Rusya'yı ziyaret edeceği açıklanan Witkoff'un Rus lider Putin'le bir araya gelebileceği belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bu hafta içi Rusya'yı ziyaret etmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la bir görüşme yapma olasılığını dışlamadıklarını belirtti.
Peskov, Moskova'nın Ukrayna'daki çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesi fikrine bağlılığını koruduğunu vurguladı.
"Sayın Witkoff'u Moskova'da görmekten her zaman memnuniyet duyuyoruz ve bu tür temasları önemli, anlamlı ve faydalı buluyoruz" diyen Kremlin Sözcüsü, ABD'nin çözüm için arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü ve bunun Kiev'le müzakereler bağlamında da olmak üzere çok önemli olduğunu belirtti.
Peskov, Moskova'nın Ukrayna'daki çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesi fikrine bağlılığını koruduğunu vurguladı.
"Sayın Witkoff'u Moskova'da görmekten her zaman memnuniyet duyuyoruz ve bu tür temasları önemli, anlamlı ve faydalı buluyoruz" diyen Kremlin Sözcüsü, ABD'nin çözüm için arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü ve bunun Kiev'le müzakereler bağlamında da olmak üzere çok önemli olduğunu belirtti.
'Nükleer konularda dikkatli olunmalı'
Trump'ın Rusya'ya yakın bölgeye iki nükleer denizaltı konuşlandırılacağını duyurmasını yorumlayan Peskov, Moskova'nın nükleer konularla ilgili açıklamalarda dikkatli olduğunu ve herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğine inandığını söyledi.
"ABD denizaltılarının halihazırda muharebe görevinde olduğu aşikar, bu devam eden bir süreç" diye devam eden Peskov, Rusya'nın sorumlu bir tavır sergilediğini ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunu titizlikle ele aldığını da sözlerine ekledi.
"ABD denizaltılarının halihazırda muharebe görevinde olduğu aşikar, bu devam eden bir süreç" diye devam eden Peskov, Rusya'nın sorumlu bir tavır sergilediğini ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunu titizlikle ele aldığını da sözlerine ekledi.