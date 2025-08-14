Özel uçak İl-96 Alaska’ya indi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/ozel-ucak-il-96-alaskaya-indi--1098598612.html
'Rossiya' özel uçuş birimine ait İl-96 tipi uçak, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump’ın yapacağı görüşme öncesi Ted Stevens Uluslararası... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
İl-96 tipi uçağın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yapacağı görüşme öncesinde Alaska’nın Anchorage kentinde bulunan Ted Stevens Uluslararası Havalimanı’na indiği bildirildi. Flightradar24 tarafından yapılan açıklamaya göre İl-96-300 tipi uçak Vnukovo’dan havalanarak Moskova saatiyle 17.48’de varış noktasına ulaştı. Ayrıca daha sonra Moskova’dan Anchorage’a bir başka İl-96 daha hareket ettiği aktarıldı.
20:34 14.08.2025 (güncellendi: 20:35 14.08.2025)
'Rossiya' özel uçuş birimine ait İl-96 tipi uçak, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump’ın yapacağı görüşme öncesi Ted Stevens Uluslararası Havalimanı’na indi.
