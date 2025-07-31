https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/zayiflattigi-iddia-edilen-gida-takviyesinden-cikti-ani-olumlere-kalp-krizi-ve-felclere-neden-1098279584.html

Zayıflattığı iddia edilen gıda takviyesinden çıktı: Ani ölümlere, kalp krizi ve felçlere neden olabiliyor

Zayıflattığı iddia edilen gıda takviyesinden çıktı: Ani ölümlere, kalp krizi ve felçlere neden olabiliyor

Sputnik Türkiye

İnternette gıda takviyesi olarak satılan ve bir ayda 10 kilo verdirdiği iddia edilen üründe sibutramin maddesine rastlandı. Sibutramin ani ölümlere, kalp krizi... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T14:48+0300

2025-07-31T14:48+0300

2025-07-31T14:52+0300

sağlik

sağlık

takviye edici gıda

gıda takviyesi

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Uzmanlar gıda takviyesi konusunda kullanıcıları uyarıyor. Tkaviye gıda konusundaki en kritik noktalardan biri de içerisindeki maddeler.Takviye gıdada sibutraminNTV'deki habere göre internette takviye edici gıda olarak satılan bir üründe ölümlere neden olduğu bilinen sibutramin etken maddesine rastlandı.Bu önemli tespit, ilaç etkinliklerini araştıran ve Ankara'da faaliyet gösteren özel bir laboratuvarda yapıldı. Firma kilo verdirdiği iddia edilen gıda takviyesini şikayet üzerine incelemeye aldı.15 yıl önce yasaklanmıştıSibutramin, Türkiye'de ve tüm dünyada 15 yıl önce yasaklandı. Nedeni ise ani ölümlere yol açması.İçindekiler kısmında yer almıyor mu?Tüketicilerin gıda takviyesinde sibutraminin varlığını anlaması ise mümkün değil. Çünkü etken maddenin içindekiler bölümünde 'gizlendiği' öne sürüldü.Üstelik ölümcül maddenin dozu iki katı oranında arttırıldı.Söz konusu gıda takviyesine ilişkin raporlar bakanlıklarla paylaşılacak. Ürünün bir an önce piyasadan toplatılması amaçlanıyor.'Zehir niteliğinde'Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, bitkisel bir ürün olarak lanse edilen ürünün zehir niteliğinde olduğuna dikkat çekti.Türk Eczacılar Birliği 2'nci Başkanı Cenk Kes ise ürünün dünyada yasaklanmasının nedenini faydalarından çok risklerinin olması olarak açıkladı. Kes, "Ani ölüm, kardiyak problem, baş ağrısı, kabızlık gibi semptomlara yol açan bir ürün." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/icindekilere-dair-her-sey-gida-etiketi-nasil-okunmali-e-kodu-neden-onemli-1089761321.html

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gıda takviyesi, takviye edici gıda, zayıflatıcı ilaçlar