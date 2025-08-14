https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/osmaniyede-bir-orman-iscisi-daha-hayatini-kaybetti-1098589361.html
Osmaniye'de bir orman işçisi daha hayatını kaybetti
Osmaniye'de bir orman işçisi daha hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Osmaniye'deki orman yangınına müdahaleye giderken kazada yaralanan orman işçilerinden Ali Tekerek de hayatını kaybetti. Dün de Osmaniye'de arazöz devrilmiş, 23... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T13:25+0300
2025-08-14T13:25+0300
2025-08-14T13:25+0300
türki̇ye
osmaniye
arazöz
orman işçisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098562734_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_c804dbe01a427ad2e9bac3ced6a177a0.jpg
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde orman işçisi Adem Nazım Demirel'in hayatını kaybettiği arazöz kazasında yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Osmaniye'de bir orman işçisi daha hayatını kaybettiHasanbeyli ilçesinde dün yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu yaralanan Ali Tekerek, tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Hayatını kaybeden Ali Tekerek'in cenazesinin ikindi namazının ardından Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyünde toprağa verileceği öğrenildi.Diğer 4 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde dün sabah saatlerinde yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu Adem Nazım Demirel (20) şehit olmuş, araçta bulunan Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin, Ali Tekerek ve Ahmet Kürşat İren yaralanmıştı. Şehit olan Demirel'in cenazesi, Düziçi'nde düzenlenen töreninin ardından toprağa verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/osmaniyede-arazoz-devrildi-23-yasindaki-isci-adem-nazim-demirel-hayatini-kaybetti-1098562165.html
türki̇ye
osmaniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098562734_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_9133e422cf395173d028db76647ba5df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
osmaniye, arazöz, orman işçisi
osmaniye, arazöz, orman işçisi
Osmaniye'de bir orman işçisi daha hayatını kaybetti
Osmaniye'deki orman yangınına müdahaleye giderken kazada yaralanan orman işçilerinden Ali Tekerek de hayatını kaybetti. Dün de Osmaniye'de arazöz devrilmiş, 23 yaşındaki işçi Adem Nazım Demirel hayatını kaybetmişti.
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde orman işçisi Adem Nazım Demirel'in hayatını kaybettiği arazöz kazasında yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Osmaniye'de bir orman işçisi daha hayatını kaybetti
Hasanbeyli ilçesinde dün yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu yaralanan Ali Tekerek, tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Ali Tekerek'in cenazesinin ikindi namazının ardından Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Diğer 4 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde dün sabah saatlerinde yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu Adem Nazım Demirel (20) şehit olmuş, araçta bulunan Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin, Ali Tekerek ve Ahmet Kürşat İren yaralanmıştı. Şehit olan Demirel'in cenazesi, Düziçi'nde düzenlenen töreninin ardından toprağa verilmişti.