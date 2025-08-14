https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/osmaniyede-bir-orman-iscisi-daha-hayatini-kaybetti-1098589361.html

Osmaniye'de bir orman işçisi daha hayatını kaybetti

Osmaniye'de bir orman işçisi daha hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Osmaniye'deki orman yangınına müdahaleye giderken kazada yaralanan orman işçilerinden Ali Tekerek de hayatını kaybetti. Dün de Osmaniye'de arazöz devrilmiş, 23... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-14T13:25+0300

2025-08-14T13:25+0300

2025-08-14T13:25+0300

türki̇ye

osmaniye

arazöz

orman işçisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098562734_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_c804dbe01a427ad2e9bac3ced6a177a0.jpg

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde orman işçisi Adem Nazım Demirel'in hayatını kaybettiği arazöz kazasında yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Osmaniye'de bir orman işçisi daha hayatını kaybettiHasanbeyli ilçesinde dün yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu yaralanan Ali Tekerek, tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Hayatını kaybeden Ali Tekerek'in cenazesinin ikindi namazının ardından Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyünde toprağa verileceği öğrenildi.Diğer 4 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde dün sabah saatlerinde yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu Adem Nazım Demirel (20) şehit olmuş, araçta bulunan Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin, Ali Tekerek ve Ahmet Kürşat İren yaralanmıştı. Şehit olan Demirel'in cenazesi, Düziçi'nde düzenlenen töreninin ardından toprağa verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/osmaniyede-arazoz-devrildi-23-yasindaki-isci-adem-nazim-demirel-hayatini-kaybetti-1098562165.html

türki̇ye

osmaniye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

osmaniye, arazöz, orman işçisi