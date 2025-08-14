https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/mersinin-anamur-ilcesinde-orman-yangini-cikti-1098596731.html
Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangını çıktı
Mersin’in Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. 14.08.2025, Sputnik Türkiye
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Korucuk Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına söndürme helikopterleri ve arazözlerle müdahale sürüyor. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
