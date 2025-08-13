https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/is-insani-halit-yukayi-arama-calismalari-suruyor-yakin-arkadasi-seda-bakan-paylasti-1098570147.html

İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor: Yakın arkadaşı Seda Bakan paylaştı

Teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Yakın... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için denize açıldı. Ama iş insanının teknesi Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak bulundu. Yukay'dan o günden beri haber alınamazken arkadaşlarının ve ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor. Yakın arkadaşı oyuncu Seda Bakan da sosyal medyasından bir video paylaşarak, "Arkadaşımızı çok özlüyoruz ve hala bulunamadı! Keşke korkunç bir rüya görmüş olsak!" dedi. Kuru yük gemisinin kaptanı tutuklanmıştıKendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle Yalova'dan denize açılan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürerken, 'Arel 7' adlı kuru yük gemisinin kaptanı C.T. tekneye çarpıp ölüme sebebiyet vermekten tutuklanmıştı. Gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi.Seda Bakan'ın çağrısıArama çalışmaları sürerken ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Halit Yukay'ın kazadan 1 dakika önce konuştuğu, son kişi olduğu ortaya çıktı. Oyuncu Seda Bakan da yakın arkadaşı için yardım çağrısında bulunurken sosyal medyasından yaptığı son paylaşımda da Halit Yukay'ın görüntülerinin üstüne de "Arkadaşımızı çok özlüyoruz ve hala bulunamadı! Keşke korkunç bir rüya görmüş olsak!" notunu düştü.

