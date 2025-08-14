Türkiye
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Ağustos haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, toplam rezervler bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artış göstererek 174 milyar 365 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı.Brüt döviz rezervleri arttı8 Ağustos itibarıyla brüt döviz rezervleri, 2 milyar 698 milyon dolar artışla 87 milyar 607 milyon dolara çıktı. Bir önceki hafta olan 1 Ağustos’ta bu rakam 84 milyar 909 milyon dolar seviyesindeydi.Altın rezervlerinde yükselişAynı dönemde altın rezervleri de 2 milyar 679 milyon dolar artarak 84 milyar 79 milyon dolardan 86 milyar 758 milyon dolara ulaştı.Bu artışla birlikte, TCMB’nin toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasındaki 168 milyar 988 milyon dolar seviyesinden 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü.
15:06 14.08.2025
© AAMerkez Bankası
© AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artarak 174 milyar 365 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Brüt döviz rezervleri arttı

8 Ağustos itibarıyla brüt döviz rezervleri, 2 milyar 698 milyon dolar artışla 87 milyar 607 milyon dolara çıktı. Bir önceki hafta olan 1 Ağustos’ta bu rakam 84 milyar 909 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervlerinde yükseliş

Aynı dönemde altın rezervleri de 2 milyar 679 milyon dolar artarak 84 milyar 79 milyon dolardan 86 milyar 758 milyon dolara ulaştı.
Bu artışla birlikte, TCMB’nin toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasındaki 168 milyar 988 milyon dolar seviyesinden 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü.
Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
11:05
