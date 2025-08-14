https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/merkez-bankasi-rezervleri-rekor-kirdi-1098592620.html
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Sputnik Türkiye
2025-08-14T15:06+0300
2025-08-14T15:06+0300
2025-08-14T15:06+0300
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Ağustos haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, toplam rezervler bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artış göstererek 174 milyar 365 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı.Brüt döviz rezervleri arttı8 Ağustos itibarıyla brüt döviz rezervleri, 2 milyar 698 milyon dolar artışla 87 milyar 607 milyon dolara çıktı. Bir önceki hafta olan 1 Ağustos’ta bu rakam 84 milyar 909 milyon dolar seviyesindeydi.Altın rezervlerinde yükselişAynı dönemde altın rezervleri de 2 milyar 679 milyon dolar artarak 84 milyar 79 milyon dolardan 86 milyar 758 milyon dolara ulaştı.Bu artışla birlikte, TCMB’nin toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasındaki 168 milyar 988 milyon dolar seviyesinden 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Ağustos haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, toplam rezervler bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artış göstererek 174 milyar 365 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı.
Brüt döviz rezervleri arttı
8 Ağustos itibarıyla brüt döviz rezervleri, 2 milyar 698 milyon dolar artışla 87 milyar 607 milyon dolara çıktı. Bir önceki hafta olan 1 Ağustos’ta bu rakam 84 milyar 909 milyon dolar seviyesindeydi.
Altın rezervlerinde yükseliş
Aynı dönemde altın rezervleri de 2 milyar 679 milyon dolar artarak 84 milyar 79 milyon dolardan 86 milyar 758 milyon dolara ulaştı.
Bu artışla birlikte, TCMB’nin toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasındaki 168 milyar 988 milyon dolar seviyesinden 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü.