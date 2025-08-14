https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/lula-da-silva-brics-ulkeleri-arasinda-bir-konferansa-ev-sahipligi-yapacak-1098579495.html
Lula da Silva, BRICS ülkeleri arasında bir konferansa ev sahipliği yapacak
Lula da Silva, BRICS ülkeleri arasında bir konferansa ev sahipliği yapacak
14.08.2025, Sputnik Türkiye

Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva, BRICS ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek için bir konferans düzenleyecek
Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD ile ticaret gerilimi nedeniyle BRICS ülkeleri ve diğer devletlerin katılımıyla ilişkileri güçlendirmeye yönelik önlemleri tartışmak üzere bir telekonferans düzenleyeceğini açıkladı.Silva, "Hindistan, Çin ve Rusya ile görüştüm. Güney Afrika, Fransa ve Almanya ile de görüşeceğim. Herkesle konuşacağım, böylece dünyada neler olup bittiğini anlamalarını sağlayacağım. BRICS ile birlikte, şu anda organize edilmekte olan bir telekonferans düzenleyeceğiz ve tüm ilgili ülkeler arasındaki ilişkileri iyileştirmek için neler yapabileceğimizi tartışacağız" dedi.Silva, “Bunun için hiçbir ticari gerekçe yok. ABD’nin, dünyanın daha dengeli bir ticaret ve daha uyumlu bir sistem elde etmesini sağlayan, Dünya Ticaret Örgütü sayesinde sağlanan sözde çok taraflılığı yıkma konusunda acil bir ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, içinde bulunduğumuz tartışma ekonomik değil, ideolojik teoriye dayanan siyasi niteliktedir” diye ekledi.Başkan Lula da Silva, uyumlu uluslararası ticaret sisteminin çöküşünün 2008 yılında, ABD’nin Doha Turu WTO müzakerelerinden çekilmesiyle başladığını belirterek, bu çekilmenin, Barack Obama’nın ABD başkanı seçilmesiyle bağlantılı olduğunu söyledi. Günümüzde ise Washington, yalnızca siyasi gerekçelerle gümrük vergileri uyguluyor.
