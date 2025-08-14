Türkiye
Kuveyt'te sahte içki faciası: 13 kişi öldü, onlarca kişi hastanelik oldu
Kuveyt'te sahte içki faciası: 13 kişi öldü, onlarca kişi hastanelik oldu
Kuveyt’te sahte içki faciası: 13 kişi öldü, onlarca kişi hastanelik oldu
14.08.2025
Kuveyt Sağlık Bakanlığı, Cumartesi gününden bu yana metanolle kirlenmiş içkiler nedeniyle 13 kişinin öldüğünü açıkladı. Aynı dönemde 63 kişi alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvurdu.Etkilenenlerden 31 kişi yapay solunuma ihtiyaç duyarken, 51 kişi acil diyaliz seansları aldı. 21 kişi ise kalıcı körlük veya ciddi görme kaybı yaşadı.Bakanlık yetkilileri, metanolün çok zehirli olduğunu ve az miktarda bile alındığında körlük veya ölüme yol açabileceğini vurguladı. Kuveyt’te alkol ithalatı 1964’ten beri yasak ve tüketimi suç sayılıyor. Bu durum, yasa dışı ve güvensiz içkilerin piyasaya sürülmesine yol açıyor.Yetkililer, halkı şüpheli alkol zehirlenmelerini hastaneler veya onaylı çağrı hatları aracılığıyla bildirmeye çağırıyor. Soruşturmalar devam ederken, güvenlik birimleri yetkisiz dağıtım noktalarını izlemeye devam ediyor.Dünya genelinde sahte içki tehlikesiSahte içki felaketleri yalnızca Kuveyt’le sınırlı değil. Son aylarda farklı ülkelerde de benzer trajediler yaşandı. Ankara’da Mayıs ayında yayımlanan raporda son üç ay içerisinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 109’u bulmuş, onlarca kişi hastanede yaşam mücadelesi vermişti. Geçen sene uluslararası medyada konuşulan başka bir olayda ise Laos’ta sahte içki servis edilen bir grup turist hayatını kaybetmişti.Uzmanlar, yasa dışı pazarlarda satılan sahte içkilerin kimyasal açıdan güvenli olmadığını, küçük bir miktarın bile körlük veya ölüme yol açabileceğini vurguluyor. Göçmen işçiler ve düşük gelirli gruplar ise en çok risk altında bulunuyor.
kaçak içki, metanol, alkol, kuveyt, ankara, laos
kaçak içki, metanol, alkol, kuveyt, ankara, laos

Kuveyt’te sahte içki faciası: 13 kişi öldü, onlarca kişi hastanelik oldu

16:22 14.08.2025
© AASahte içki, alkol
Sahte içki, alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
© AA
Abone ol
Kuveyt’te sahte içki nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, onlarca hastanelik oldu, bazıları kalıcı görme kaybı yaşadı. Yetkililer, düşük kaliteli ve yasa dışı içkilere karşı uyarıyor.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı, Cumartesi gününden bu yana metanolle kirlenmiş içkiler nedeniyle 13 kişinin öldüğünü açıkladı. Aynı dönemde 63 kişi alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvurdu.

Etkilenenlerden 31 kişi yapay solunuma ihtiyaç duyarken, 51 kişi acil diyaliz seansları aldı. 21 kişi ise kalıcı körlük veya ciddi görme kaybı yaşadı.

Bakanlık yetkilileri, metanolün çok zehirli olduğunu ve az miktarda bile alındığında körlük veya ölüme yol açabileceğini vurguladı. Kuveyt’te alkol ithalatı 1964’ten beri yasak ve tüketimi suç sayılıyor. Bu durum, yasa dışı ve güvensiz içkilerin piyasaya sürülmesine yol açıyor.

Yetkililer, halkı şüpheli alkol zehirlenmelerini hastaneler veya onaylı çağrı hatları aracılığıyla bildirmeye çağırıyor. Soruşturmalar devam ederken, güvenlik birimleri yetkisiz dağıtım noktalarını izlemeye devam ediyor.

Dünya genelinde sahte içki tehlikesi

Sahte içki felaketleri yalnızca Kuveyt’le sınırlı değil. Son aylarda farklı ülkelerde de benzer trajediler yaşandı. Ankara’da Mayıs ayında yayımlanan raporda son üç ay içerisinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 109’u bulmuş, onlarca kişi hastanede yaşam mücadelesi vermişti. Geçen sene uluslararası medyada konuşulan başka bir olayda ise Laos’ta sahte içki servis edilen bir grup turist hayatını kaybetmişti.
Uzmanlar, yasa dışı pazarlarda satılan sahte içkilerin kimyasal açıdan güvenli olmadığını, küçük bir miktarın bile körlük veya ölüme yol açabileceğini vurguluyor. Göçmen işçiler ve düşük gelirli gruplar ise en çok risk altında bulunuyor.
TÜRKİYE
Ankara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi
23 Aralık 2024, 23:16
