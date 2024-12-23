https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/ankarada-8-bin-litre-kacak-icki-ele-gecirildi-1091943462.html

Ankara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi

Ankara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Nevşehir'de üretilerek, Ankara'ya satılmak üzere getirilen 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi. 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T23:16+0300

2024-12-23T23:16+0300

2024-12-23T23:16+0300

türkiye

kaçak içki

ankara

nevşehir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091943305_0:112:1917:1190_1920x0_80_0_0_a3f7f7a7e364ef97955a877147e611bb.jpg

Ankara Valiliği, 8 bin litre kaçak içki ele geçirildiğini olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, Nevşehir'de kaçak üretilerek Ankara'ya getirildiği tespit edilen 8 bin litre alkollü içki ele geçirildiği belirtildi. 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/ak-parti-istanbul-il-baskani-adayini-kabaktepe-duyurdu-aday-abdullah-ozdemir-oldu-1091941748.html

türkiye

ankara

nevşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaçak içki, ankara, nevşehir