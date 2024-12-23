https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/ankarada-8-bin-litre-kacak-icki-ele-gecirildi-1091943462.html
Ankara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Ankara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Nevşehir'de üretilerek, Ankara'ya satılmak üzere getirilen 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi. 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T23:16+0300
2024-12-23T23:16+0300
2024-12-23T23:16+0300
türkiye
kaçak içki
ankara
nevşehir
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Ankara Valiliği, 8 bin litre kaçak içki ele geçirildiğini olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, Nevşehir'de kaçak üretilerek Ankara'ya getirildiği tespit edilen 8 bin litre alkollü içki ele geçirildiği belirtildi. 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/ak-parti-istanbul-il-baskani-adayini-kabaktepe-duyurdu-aday-abdullah-ozdemir-oldu-1091941748.html
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kaçak içki, ankara, nevşehir
kaçak içki, ankara, nevşehir
Ankara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Nevşehir'de üretilerek, Ankara'ya satılmak üzere getirilen 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi.
Ankara Valiliği, 8 bin litre kaçak içki ele geçirildiğini olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, Nevşehir'de kaçak üretilerek Ankara'ya getirildiği tespit edilen 8 bin litre alkollü içki ele geçirildiği belirtildi. 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.