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Ankara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Ankara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Nevşehir'de üretilerek, Ankara'ya satılmak üzere getirilen 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi. 23.12.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara Valiliği, 8 bin litre kaçak içki ele geçirildiğini olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, Nevşehir'de kaçak üretilerek Ankara'ya getirildiği tespit edilen 8 bin litre alkollü içki ele geçirildiği belirtildi. 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
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kaçak içki, ankara, nevşehir
kaçak içki, ankara, nevşehir

Ankara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi

23:16 23.12.2024
© AA / İl Emniyet MüdürlüğüAnkara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Ankara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© AA / İl Emniyet Müdürlüğü
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Nevşehir'de üretilerek, Ankara'ya satılmak üzere getirilen 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi.
Ankara Valiliği, 8 bin litre kaçak içki ele geçirildiğini olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, Nevşehir'de kaçak üretilerek Ankara'ya getirildiği tespit edilen 8 bin litre alkollü içki ele geçirildiği belirtildi. 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
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