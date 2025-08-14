https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/kriptoda-rekor-ustune-rekor-bitcoin-ve-ethereum-zirve-tazeledi-1098584761.html
Kriptoda rekor üstüne rekor: Bitcoin ve ethereum zirve tazeledi
Kriptoda rekor üstüne rekor: Bitcoin ve ethereum zirve tazeledi
Sputnik Türkiye
Kripto para piyasalarında bugün sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bitcoin, Asya’daki erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde yükselerek 124.480,82... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T10:06+0300
2025-08-14T10:06+0300
2025-08-14T10:06+0300
ekonomi̇
kripto
ethereum
bitcoin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095370980_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_21cbc40d71634e46fb0d50852a78d87a.jpg
Bitcoin yeni bir rekora imza attı. Asya’daki erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde değer kazanan BTC, 124.480,82 dolara çıkarak tarihi zirvesini gördü. Ethereum da 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin'de rekorBitcoin, Asya’daki erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde yükselerek 124.480,82 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı.Ethereum hareketliPiyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum (ETH) da güçlü bir ivme yakaladı. ETH, 2021 yılından bu yana en yüksek seviyesi olan 4.784,72 dolara ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.Bitcoin, şu sıralarda yüzde 0,37’lik artışla 123.393 dolardan işlem görüyor. Ay başından bu yana değer artışı yüzde 6 civarında.Bitcoin nasıl yükseliyor?Bitcoin’in 2025’teki yükselişinin en önemli nedenlerinden biri, Başkan Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte sektöre yönelik serbestleşme adımları oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/-bitcoin-rekora-yaklasiyor-4-haftanin-zirvesinde-1098505230.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095370980_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2ad3553b3b9f0c1606b720250b120fdf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bitcoin'den yeni rekor: 124 bin 480 dolara ulaştı
bitcoin'den yeni rekor: 124 bin 480 dolara ulaştı
Kriptoda rekor üstüne rekor: Bitcoin ve ethereum zirve tazeledi
Kripto para piyasalarında bugün sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bitcoin, Asya’daki erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde yükselerek 124.480,82 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bu yükselişte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik artan beklentiler ve Trump yönetiminin kripto dostu politikaları etkili oldu.
Bitcoin yeni bir rekora imza attı. Asya’daki erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde değer kazanan BTC, 124.480,82 dolara çıkarak tarihi zirvesini gördü. Ethereum da 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Bitcoin, Asya’daki erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde yükselerek 124.480,82 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı.
Piyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum (ETH) da güçlü bir ivme yakaladı. ETH, 2021 yılından bu yana en yüksek seviyesi olan 4.784,72 dolara ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.
Bitcoin, şu sıralarda yüzde 0,37’lik artışla 123.393 dolardan işlem görüyor. Ay başından bu yana değer artışı yüzde 6 civarında.
Bitcoin nasıl yükseliyor?
Bitcoin’in 2025’teki yükselişinin en önemli nedenlerinden biri, Başkan Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte sektöre yönelik serbestleşme adımları oldu.