Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
Kriptoda rekor üstüne rekor: Bitcoin ve ethereum zirve tazeledi
Kriptoda rekor üstüne rekor: Bitcoin ve ethereum zirve tazeledi
Kripto para piyasalarında bugün sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bitcoin, Asya'daki erken işlemlerde yüzde 1'in üzerinde yükselerek 124.480,82... 14.08.2025
Bitcoin yeni bir rekora imza attı. Asya’daki erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde değer kazanan BTC, 124.480,82 dolara çıkarak tarihi zirvesini gördü. Ethereum da 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin'de rekorBitcoin, Asya’daki erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde yükselerek 124.480,82 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı.Ethereum hareketliPiyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum (ETH) da güçlü bir ivme yakaladı. ETH, 2021 yılından bu yana en yüksek seviyesi olan 4.784,72 dolara ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.Bitcoin, şu sıralarda yüzde 0,37’lik artışla 123.393 dolardan işlem görüyor. Ay başından bu yana değer artışı yüzde 6 civarında.Bitcoin nasıl yükseliyor?Bitcoin’in 2025’teki yükselişinin en önemli nedenlerinden biri, Başkan Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte sektöre yönelik serbestleşme adımları oldu.
10:06 14.08.2025
© AAKripto para
Kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
© AA
Kripto para piyasalarında bugün sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bitcoin, Asya’daki erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde yükselerek 124.480,82 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bu yükselişte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik artan beklentiler ve Trump yönetiminin kripto dostu politikaları etkili oldu.
Bitcoin yeni bir rekora imza attı. Asya’daki erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde değer kazanan BTC, 124.480,82 dolara çıkarak tarihi zirvesini gördü. Ethereum da 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin'de rekor

Bitcoin, Asya’daki erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde yükselerek 124.480,82 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Ethereum hareketli

Piyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum (ETH) da güçlü bir ivme yakaladı. ETH, 2021 yılından bu yana en yüksek seviyesi olan 4.784,72 dolara ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.
Bitcoin, şu sıralarda yüzde 0,37’lik artışla 123.393 dolardan işlem görüyor. Ay başından bu yana değer artışı yüzde 6 civarında.

Bitcoin nasıl yükseliyor?

Bitcoin’in 2025’teki yükselişinin en önemli nedenlerinden biri, Başkan Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte sektöre yönelik serbestleşme adımları oldu.
