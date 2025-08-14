https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/kriptoda-rekor-ustune-rekor-bitcoin-ve-ethereum-zirve-tazeledi-1098584761.html

Kriptoda rekor üstüne rekor: Bitcoin ve ethereum zirve tazeledi

Kriptoda rekor üstüne rekor: Bitcoin ve ethereum zirve tazeledi

Sputnik Türkiye

Kripto para piyasalarında bugün sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bitcoin, Asya’daki erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde yükselerek 124.480,82... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-14T10:06+0300

2025-08-14T10:06+0300

2025-08-14T10:06+0300

ekonomi̇

kripto

ethereum

bitcoin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095370980_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_21cbc40d71634e46fb0d50852a78d87a.jpg

Bitcoin yeni bir rekora imza attı. Asya’daki erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde değer kazanan BTC, 124.480,82 dolara çıkarak tarihi zirvesini gördü. Ethereum da 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin'de rekorBitcoin, Asya’daki erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde yükselerek 124.480,82 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı.Ethereum hareketliPiyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum (ETH) da güçlü bir ivme yakaladı. ETH, 2021 yılından bu yana en yüksek seviyesi olan 4.784,72 dolara ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.Bitcoin, şu sıralarda yüzde 0,37’lik artışla 123.393 dolardan işlem görüyor. Ay başından bu yana değer artışı yüzde 6 civarında.Bitcoin nasıl yükseliyor?Bitcoin’in 2025’teki yükselişinin en önemli nedenlerinden biri, Başkan Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte sektöre yönelik serbestleşme adımları oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/-bitcoin-rekora-yaklasiyor-4-haftanin-zirvesinde-1098505230.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bitcoin'den yeni rekor: 124 bin 480 dolara ulaştı