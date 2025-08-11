https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/-bitcoin-rekora-yaklasiyor-4-haftanin-zirvesinde-1098505230.html

Bitcoin rekora yaklaşıyor: 4 haftanın zirvesinde

Bitcoin rekora yaklaşıyor: 4 haftanın zirvesinde

Bitcoin bugün 4 haftanın en yüksek seviyesini gördü ve 122 bin 308 dolara tırmandı. 11.08.2025

Bitcoin fiyatı bugünkü işlemlerde, 4 haftanın en yüksek seviyesi olan 122 bin 308 dolara kadar tırmanırken, adım adım tarihi zirve seviyesine yaklaşıyor.Rekora doğru ilerliyorBitcoin fiyatı, 4 haftanın en yüksek seviyesi olan 122 bin 308 doların görülmesinin ardından bir miktar geriledi. Bitcoin, temmuz ortasında ulaştığı 123 bin 500 dolar ile rekor kırmıştı. Bitcoin, şu sıralarda 121 bin 597 dolar ile düne göre yüzde 2,72 artıda hareket ediyor.Diğer büyük kripto para birimleri de bugün günü kazançlar yaşadı. Ethereum fiyatı, 4346 doları gördü. Şu sıralarda yüzde 1,36 artışla 4277,93 dolarda.

