İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı: Arızalanan petrol tankeri kurtarıldı

Cebelitarık’tan Romanya’ya giden 90 bin 730 ton ham petrol yüklü TENACITY VENTURE tankeri, Kandilli önlerinde hızının düşmesi üzerine römorkörlerle... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

Kandilli önlerinde hızı düşen ham petrol yüklü tanker, römorkörlerle Büyükdere’ye çekilirken İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Cebelitarık'tan Romanya'ya seyir halindeyken Kandilli önlerinde hızı düşen 90 bin 730 ton ham petrol yüklü TENACITY VENTURE isimli 249 metre boyundaki tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-8 römorkörümüz refakatinde, Kurtarma-5 ve Kurtarma-11 römorkörümüzce yedeklenerek Büyükdere'ye emniyetle demirletildi'' dedi.İstanbul Boğazı’nda arızalanan ham petrol yüklü tanker, römorkörlerle Büyükdere’ye çekildikten sonra boğaz trafiği çift yönlü yeniden açıldı.

