İBB soruşturması: 6 kişi tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, gözaltına alınan 13 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 7’si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. 14.08.2025, Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 6’sı tutuklandı.İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in oğlu Örsan Çetin'le Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Ali Arslan ve Ahmet Işık tutuklanırken, Taner Çetin’in eski eşi Canan Çetin'le diğer şüpheliler Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Serkan Gürsoy ve Mehmet Ünal için ise adli kontrol tedbiri uygulandı.Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve iddiaların detaylı şekilde araştırıldığını belirtti.

