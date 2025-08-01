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İBB operasyonu: 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
İBB operasyonu: 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun yeni... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T17:07+0300
2025-08-01T17:37+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
türkiye
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
mahkeme
mahkeme kararı
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İBB'ye yönelik yürütülen operasyonun yeni dalgasında gözaltına alınan 25 kişiden 16’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.İSFALT ve İETT'den alınan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ibb-sorusturmasinda-25-gozalti-karari-verildi-1098207173.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, mahkeme, mahkeme kararı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, mahkeme, mahkeme kararı

İBB operasyonu: 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

17:07 01.08.2025 (güncellendi: 17:37 01.08.2025)
ibb bina
ibb bina - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun yeni dalgasında gözaltına alınan 25 kişiden 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 9'u, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.
İBB'ye yönelik yürütülen operasyonun yeni dalgasında gözaltına alınan 25 kişiden 16’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İSFALT ve İETT'den alınan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
TÜRKİYE
İBB soruşturmasında 25 gözaltı kararı verildi
29 Temmuz, 07:53
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