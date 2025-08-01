https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/ibb-operasyonu-9-kisi-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-1098309380.html

İBB operasyonu: 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İBB operasyonu: 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun yeni... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T17:07+0300

2025-08-01T17:07+0300

2025-08-01T17:37+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

türkiye

tutuklama

tutuklama kararı

tutuklama emri

mahkeme

mahkeme kararı

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İBB'ye yönelik yürütülen operasyonun yeni dalgasında gözaltına alınan 25 kişiden 16’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.İSFALT ve İETT'den alınan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ibb-sorusturmasinda-25-gozalti-karari-verildi-1098207173.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, mahkeme, mahkeme kararı