https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/hataydaki-orman-yanginina-mudahale-suruyor-1115-kisi-tahliye-edildi-1098585302.html

Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor: 1115 kişi tahliye edildi

Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor: 1115 kişi tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Hatay’ın Hassa ilçesinde Bademli ve Yukarıbucak mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. 5 helikopter... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-14T10:00+0300

2025-08-14T10:00+0300

2025-08-14T10:00+0300

türki̇ye

hatay

orman yangını

helikopter

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098585420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6f021ce144481857788ac9a26c73ed1.jpg

Hatay’ın Hassa ilçesi Bademli ve Yukarıbucak mahalleleri arasında dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Engebeli arazi şartları nedeniyle ulaşım zorluğu yaşanırken, iş makineleri ile yol açma çalışmaları yapıldı.Havadan ve karadan yoğun müdahaleGece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına, sabahın ilk ışıklarıyla havadan destek verildi. Bölgeye 5 helikopter ve 2 uçak sevk edilirken, çevre illerden de takviye ekipler bölgeye yönlendirildi.1115 kişi tahliye edildiHatay Valiliği, yangının Yukarıbucak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 19.05’te başladığını açıkladı. Valiliğin açıklamasında şu bilgiler verildi:“Saat 08.30 itibarıyla olay yerine toplamda 271 araç ve yaklaşık 624 personel görevlendirilmiştir. Yangın bölgesinin yakınında bulunan Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinden 1115 kişi tahliye edilmiştir. Talepleri halinde geçici konaklama merkezlerine yerleştirileceklerdir.”Açıklamada, yangında herhangi bir yaralanma, can kaybı ya da olumsuz durumun bulunmadığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/seker-iceren-urunlere-siki-duzenleme-geliyor-bakanlik-harekete-gecti-1098584106.html

türki̇ye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, orman yangını, helikopter