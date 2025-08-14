https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/hataydaki-orman-yanginina-mudahale-suruyor-1115-kisi-tahliye-edildi-1098585302.html
Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor: 1115 kişi tahliye edildi
Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor: 1115 kişi tahliye edildi
Hatay'ın Hassa ilçesinde Bademli ve Yukarıbucak mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. 5 helikopter... 14.08.2025
Hatay’ın Hassa ilçesi Bademli ve Yukarıbucak mahalleleri arasında dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Engebeli arazi şartları nedeniyle ulaşım zorluğu yaşanırken, iş makineleri ile yol açma çalışmaları yapıldı.Havadan ve karadan yoğun müdahaleGece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına, sabahın ilk ışıklarıyla havadan destek verildi. Bölgeye 5 helikopter ve 2 uçak sevk edilirken, çevre illerden de takviye ekipler bölgeye yönlendirildi.1115 kişi tahliye edildiHatay Valiliği, yangının Yukarıbucak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 19.05’te başladığını açıkladı. Valiliğin açıklamasında şu bilgiler verildi:“Saat 08.30 itibarıyla olay yerine toplamda 271 araç ve yaklaşık 624 personel görevlendirilmiştir. Yangın bölgesinin yakınında bulunan Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinden 1115 kişi tahliye edilmiştir. Talepleri halinde geçici konaklama merkezlerine yerleştirileceklerdir.”Açıklamada, yangında herhangi bir yaralanma, can kaybı ya da olumsuz durumun bulunmadığı ifade edildi.
Hatay’ın Hassa ilçesi Bademli ve Yukarıbucak mahalleleri arasında dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Engebeli arazi şartları nedeniyle ulaşım zorluğu yaşanırken, iş makineleri ile yol açma çalışmaları yapıldı.
Havadan ve karadan yoğun müdahale
Gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına, sabahın ilk ışıklarıyla havadan destek verildi. Bölgeye 5 helikopter ve 2 uçak sevk edilirken, çevre illerden de takviye ekipler bölgeye yönlendirildi.
Hatay Valiliği, yangının Yukarıbucak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 19.05’te başladığını açıkladı. Valiliğin açıklamasında şu bilgiler verildi:
“Saat 08.30 itibarıyla olay yerine toplamda 271 araç ve yaklaşık 624 personel görevlendirilmiştir. Yangın bölgesinin yakınında bulunan Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinden 1115 kişi tahliye edilmiştir. Talepleri halinde geçici konaklama merkezlerine yerleştirileceklerdir.”
Açıklamada, yangında herhangi bir yaralanma, can kaybı ya da olumsuz durumun bulunmadığı ifade edildi.