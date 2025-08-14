https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/hatay-kirikhanda-orman-yangini-cikti-1098597031.html

Hatay Kırıkhan'da orman yangını çıktı

Hatay Kırıkhan'da orman yangını çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Bektaşlı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, 5 arazöz ve 2 helikopterle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Bektaşlı Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 5 arazöz, 2 helikopter ve çok sayıda orman işçisi katılırken, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcanıyor. Bölgedeki rüzgarın zaman zaman etkisini artırması söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, ekipler havadan ve karadan müdahaleyi aralıksız sürdürüyor.

