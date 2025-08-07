Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/guney-marmarada-firtina-engeli-narli-marmara-feribot-seferlerine-iptal-1098431640.html
Güney Marmara'da fırtına engeli: Narlı-Marmara feribot seferlerine iptal
Güney Marmara'da fırtına engeli: Narlı-Marmara feribot seferlerine iptal
Sputnik Türkiye
Güney Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir’in Narlı ile Marmara hattı arasındaki bazı feribot seferleri iptal edildi. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T21:53+0300
2025-08-07T21:53+0300
türki̇ye
adalar
avşa
feribot
feribot seferleri
fırtına
iptal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/12/1064722292_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_84f84d0adf8332075477b78bac9a4007.jpg
Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferlerinin bazıları yapılamayacak.Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, 8 Ağustos Cuma günü, şu hatlar iptal edildi:Narlı-Marmara hattında:Narlı-Balıklı-Avşa hattında:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/ankarada-12-milyonluk-gida-vurgunu-tonlarca-sahte-urun-ele-gecirildi-1098431399.html
türki̇ye
adalar
avşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/12/1064722292_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bfd50e94fc4f90a5bb104e88a74ac4ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
feribot seferleri, gestaş feribot, narlı feribot, marmara feribot, avşa feribot,
feribot seferleri, gestaş feribot, narlı feribot, marmara feribot, avşa feribot,

Güney Marmara'da fırtına engeli: Narlı-Marmara feribot seferlerine iptal

21:53 07.08.2025
© AAferibot - iptal - fırtına
feribot - iptal - fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
© AA
Abone ol
Güney Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir’in Narlı ile Marmara hattı arasındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferlerinin bazıları yapılamayacak.
Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, 8 Ağustos Cuma günü, şu hatlar iptal edildi:
Narlı-Marmara hattında:
Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30,
Marmara'dan saat 11.00 ve 17.45
Narlı-Balıklı-Avşa hattında:
Narlı'dan saat 12.30,
Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 13.00 ve 15.45,
Avşa'dan ise saat 14.30 seferleri iptal edildi.
Peynir - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
DÜNYA
Ankara'da 12 milyonluk gıda vurgunu: Tonlarca sahte ürün ele geçirildi
21:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала