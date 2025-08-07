https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/guney-marmarada-firtina-engeli-narli-marmara-feribot-seferlerine-iptal-1098431640.html

Güney Marmara'da fırtına engeli: Narlı-Marmara feribot seferlerine iptal

Güney Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir’in Narlı ile Marmara hattı arasındaki bazı feribot seferleri iptal edildi. 07.08.2025, Sputnik Türkiye

Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferlerinin bazıları yapılamayacak.Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, 8 Ağustos Cuma günü, şu hatlar iptal edildi:Narlı-Marmara hattında:Narlı-Balıklı-Avşa hattında:

