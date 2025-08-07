Güney Marmara'da fırtına engeli: Narlı-Marmara feribot seferlerine iptal

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/guney-marmarada-firtina-engeli-narli-marmara-feribot-seferlerine-iptal-1098431640.html
Güney Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir’in Narlı ile Marmara hattı arasındaki bazı feribot seferleri iptal edildi. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferlerinin bazıları yapılamayacak.Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, 8 Ağustos Cuma günü, şu hatlar iptal edildi:Narlı-Marmara hattında:
Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferlerinin bazıları yapılamayacak.
Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, 8 Ağustos Cuma günü, şu hatlar iptal edildi:
Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30,
Marmara'dan saat 11.00 ve 17.45
Narlı-Balıklı-Avşa hattında:
Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 13.00 ve 15.45,
Avşa'dan ise saat 14.30 seferleri iptal edildi.