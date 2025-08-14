Türkiye
Galatasaray'ın kasasına girecek bonservis netleşiyor: 3 ayrılık konuşuluyor
Galatasaray'ın kasasına girecek bonservis netleşiyor: 3 ayrılık konuşuluyor
Galatasaray'da ayrılıklar hız kazandı. Morata ve Frankowski sonrası Cuesta, Nelsson ve Köhn de takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu transferlerden önemli bir bonservis geliri elde edecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer çıkışlarına hız verdi. Morata ve Frankowski ile yolların ayrılmasının ardından üç oyuncu daha takımdan ayrılma yolunda.Savunma oyuncusu Cuesta, Vasco Da Gama ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Brezilya ekibinin tecrübeli stoper için 6 milyon euroya çıktığı öğrenildi. Cuesta, geçen sezon devre arasında Genk’ten 8 milyon euro karşılığında transfer edilmiş, Galatasaray formasıyla 9 maça çıkmıştı.Bir diğer stoper Nelsson ise Serie A ekibi Verona ile el sıkıştı. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken, Galatasaray’ın 4 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor. 2021’de sarı-kırmızılı takıma katılan Nelsson, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma’da kiralık olarak forma giymişti.Sol bek Köhn ise Bundesliga temsilcisi Köln ile anlaşma aşamasında. Galatasaray, bu transferden 5 milyon euro talep ediyor. Bu üç transferin tamamlanmasıyla Galatasaray’ın kasasına toplam 15 milyon euro civarında bonservis geliri girmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın kasasına girecek bonservis netleşiyor: 3 ayrılık konuşuluyor

08:16 14.08.2025
Galatasaray’da ayrılıklar hız kazandı. Morata ve Frankowski sonrası Cuesta, Nelsson ve Köhn de takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu transferlerden önemli bir bonservis geliri elde edecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer çıkışlarına hız verdi. Morata ve Frankowski ile yolların ayrılmasının ardından üç oyuncu daha takımdan ayrılma yolunda.
Savunma oyuncusu Cuesta, Vasco Da Gama ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Brezilya ekibinin tecrübeli stoper için 6 milyon euroya çıktığı öğrenildi. Cuesta, geçen sezon devre arasında Genk’ten 8 milyon euro karşılığında transfer edilmiş, Galatasaray formasıyla 9 maça çıkmıştı.
Bir diğer stoper Nelsson ise Serie A ekibi Verona ile el sıkıştı. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken, Galatasaray’ın 4 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor. 2021’de sarı-kırmızılı takıma katılan Nelsson, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma’da kiralık olarak forma giymişti.
Sol bek Köhn ise Bundesliga temsilcisi Köln ile anlaşma aşamasında. Galatasaray, bu transferden 5 milyon euro talep ediyor.
Bu üç transferin tamamlanmasıyla Galatasaray’ın kasasına toplam 15 milyon euro civarında bonservis geliri girmesi bekleniyor.
SPOR
Avrupa'nın en büyüğü belli oldu: Maç öncesi açılan pankart dikkat çekti
07:20
