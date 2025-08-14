Fransa’da eczaneler cumartesi kapanıyor: Ülkede ilaç bulmak zorlaşacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/fransada-eczaneler-cumartesi-kapaniyor-ulkede-ilac-bulmak-zorlasacak-1098597685.html
Fransa genelinde eczanelerin yüzde 85’inden fazlası bu Cumartesi kapalı olacak. Bayram tatiliyle hafta sonunun birleştiği tarihte ilaca ulaşmak zorlaşacak. 14.08.2025, Sputnik Türkiye
Fransa’nın dört bir yanında eczaneler 16 Ağustos Cumartesi günü kepenk indirecek. Kapanma oranı bazı bölgelerde yüzde 90’ı bulacak. Özellikle kuzey bölgelerindeki şehir ve köylerde ilaç bulmak çok zor olacak. Bu kitlesel kapanış, eczacıların yeni düzenlemelere karşı tepkisinin bir parçası.Neden kapanıyorlar?Eylemin nedeni, laboratuvarların eczanelere uyguladığı jenerik ilaç indirimlerinin azaltılması. 1 Eylül’den itibaren indirim oranı yüzde 40’tan yüzde 30’a düşecek. 2027’ye kadar bu oran yüzde 20’ye kadar inebilir.'Grevde değiliz'Cumartesi günü grev nedeniyle kapalı olmadıklarını belirten Toplum Eczacıları Sendikaları Birliği Başkanı Pierre-Olivier Variot:6 bin eczane tehlikedeYeni düzenleme hayata geçerse, Fransa’daki 6 bin eczane kapanma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Özellikle küçük kasaba ve köylerdeki eczaneler, artan maliyetler ve personel sıkıntısı nedeniyle en çok etkilenenler olacak. Cumartesi kapanmanın yanı sıra Pazar günü de çoğu eczane zaten kapalı. Bu yüzden ilaca ihtiyacı olanların önceden stok yapması tavsiye ediliyor. Acil durumda, sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.Calvados Eczacılar Birliği Başkanı Marc Sartorio, ''Jenerik ilaçlardaki indirim bizim için lüks değil, hayati. Ağ kesilirse sağlık hizmetinin kalitesi düşer'' diye konuştu.
