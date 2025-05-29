https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/fransa-acik-alanlarda-sigara-icmeyi-yasaklayacagini-duyurdu-1096637410.html
Fransa, açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayacağını duyurdu
Fransa, açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Fransa, 1 Temmuz’dan itibaren çocukların bulunabileceği plaj, park ve otobüs durakları gibi tüm açık alanlarda sigara içilmesini yasaklayacağını duyurdu. Yeni... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T20:35+0300
2025-05-29T20:35+0300
2025-05-29T20:35+0300
dünya
fransa
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yasak
sigara
sigara paketi
sigara yasağı
elektronik sigara
mentollü sigara
sigara içmek
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Fransa Sağlık ve Aile Bakanı Catherine Vautrin, çocukların bulunduğu tüm açık alanlarda sigara içmenin 1 Temmuz 2025 itibarıyla yasaklanacağını duyurdu.Yasağın plajlar, parklar, otobüs durakları ve okulların çevresi gibi çocukların sıklıkla bulunduğu alanları kapsadığını belirten Bakan Vautrin “Nerede çocuk varsa, tütün oradan uzaklaşmalı” diyerek uygulamanın gerekçesini "çocukların temiz hava soluma hakkı" olarak ifade etti.Yeni düzenleme kapsamında yasağa uymayan bireylere 135 euro (yaklaşık 6 bin TL) para cezası uygulanacağı belirtildi. Uygulamada elektronik sigaraların ve kafe teraslarının kapsam dışında olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/sigaraya-zam-geldi-sigara-fiyatlari-kac-tl-oldu-1096534960.html
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fransa, avrupa, yasak, sigara, sigara paketi, sigara yasağı, elektronik sigara, mentollü sigara, sigara içmek, e-sigara, açık, çocuk, okul, plaj, kafe
fransa, avrupa, yasak, sigara, sigara paketi, sigara yasağı, elektronik sigara, mentollü sigara, sigara içmek, e-sigara, açık, çocuk, okul, plaj, kafe
Fransa, açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayacağını duyurdu
Fransa, 1 Temmuz’dan itibaren çocukların bulunabileceği plaj, park ve otobüs durakları gibi tüm açık alanlarda sigara içilmesini yasaklayacağını duyurdu. Yeni yasaya uymayanlara 135 euro (6 bin TL) para cezası kesileceği açıklandı. Yasanın elektronik sigaralar ve kafe teraslarını kapsamadığı belirtildi.
Fransa Sağlık ve Aile Bakanı Catherine Vautrin, çocukların bulunduğu tüm açık alanlarda sigara içmenin 1 Temmuz 2025 itibarıyla yasaklanacağını duyurdu.
Yasağın plajlar, parklar, otobüs durakları ve okulların çevresi gibi çocukların sıklıkla bulunduğu alanları kapsadığını belirten Bakan Vautrin “Nerede çocuk varsa, tütün oradan uzaklaşmalı” diyerek uygulamanın gerekçesini "çocukların temiz hava soluma hakkı" olarak ifade etti.
Yeni düzenleme kapsamında yasağa uymayan bireylere 135 euro (yaklaşık 6 bin TL) para cezası uygulanacağı belirtildi. Uygulamada elektronik sigaraların ve kafe teraslarının kapsam dışında olduğu ifade edildi.