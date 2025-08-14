Erdoğan Karakuş: Putin görüşmeye güçlü gitmek istiyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/erdogan-karakus-putin-gorusmeye-guclu-gitmek-istiyor-1098592186.html
14.08.2025
Sahada büyük kayıplar yaşayan Ukrayna, Rusya’ya yönelik balistik füze üretmeyi planladı. Ukrayna bu saldırılar ile sahadaki kayıplarını perdelemeyi hedefledi. Trump-Putin görüşmesi öncesinde Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Rus ordusuyla ortaklaşa düzenlenen operasyon sonucu Ukrayna’nın balistik füze programının engellendiği bildirerek “Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya Savunma Bakanlığı ile işbirliği yaparak düzenlediği ortak özel operasyon sonucunda, Ukrayna'nın operasyonel ve taktik füze sistemleri üreten askeri savunma kompleksine ait tesisleri imha edildi” ifadesi kullanıldı. 'Ukrayna, Sapsan füzeleriyle Rusya'ya saldırmayı planlıyordu'Ukrayna’nın, Sovyetler Birliği'nden kalan teknoloji ve stokları kullanarak gizlice kendi füze programını geliştirdiğini belirten FSB, “NATO temsilcilerinin izniyle Ukrayna, Sapsan füzelerini kullanarak Rus topraklarının derinliklerine saldırmayı planlıyordu. Ancak FSB ve Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ortak çabaları sayesinde, Ukrayna'nın füze programı geliştirme planları engellendi” denildi. FSB'nin aldığı tedbirler kapsamında, Ukrayna’nın Sapsan füze sistemini geliştirdiği ve üretimine başladığı yönünde bilgi aldığı ifade edilen açıklamada, “Bu bilgiler arasında, füze sistemlerinin üretiminde yer alan işletmelerin, bina ve yapılarının tam koordinatları ile bunları koruyacak hava savunma sistemleri de yer aldı. Bu sistemler, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin açtığı ateş sonucu vuruldu” diye kaydedildi. 'Putin, Alaska görüşmesine güçlü gitmek istiyor'Bu gelişmeyi Sputnik’e değerlendiren Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş şunları söyledi:
Osman Nuri Cerit
Osman Nuri Cerit
Osman Nuri Cerit
Sahada büyük kayıplar yaşayan Ukrayna, Rusya’ya yönelik balistik füze üretmeyi planladı. Ukrayna bu saldırılar ile sahadaki kayıplarını perdelemeyi hedefledi. Trump-Putin görüşmesi öncesinde Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden önemli bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, Rus ordusuyla ortaklaşa düzenlenen operasyon sonucu Ukrayna’nın balistik füze programının engellendiği bildirerek “Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya Savunma Bakanlığı ile işbirliği yaparak düzenlediği ortak özel operasyon sonucunda, Ukrayna'nın operasyonel ve taktik füze sistemleri üreten askeri savunma kompleksine ait tesisleri imha edildi” ifadesi kullanıldı.
'Ukrayna, Sapsan füzeleriyle Rusya'ya saldırmayı planlıyordu'
Ukrayna’nın, Sovyetler Birliği'nden kalan teknoloji ve stokları kullanarak gizlice kendi füze programını geliştirdiğini belirten FSB, “NATO temsilcilerinin izniyle Ukrayna, Sapsan füzelerini kullanarak Rus topraklarının derinliklerine saldırmayı planlıyordu. Ancak FSB ve Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ortak çabaları sayesinde, Ukrayna'nın füze programı geliştirme planları engellendi” denildi.
FSB'nin aldığı tedbirler kapsamında, Ukrayna’nın Sapsan füze sistemini geliştirdiği ve üretimine başladığı yönünde bilgi aldığı ifade edilen açıklamada, “Bu bilgiler arasında, füze sistemlerinin üretiminde yer alan işletmelerin, bina ve yapılarının tam koordinatları ile bunları koruyacak hava savunma sistemleri de yer aldı. Bu sistemler, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin açtığı ateş sonucu vuruldu” diye kaydedildi.
'Putin, Alaska görüşmesine güçlü gitmek istiyor'
Bu gelişmeyi Sputnik’e değerlendiren Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş şunları söyledi:
Yarın Alaska’da önemli bir görüşme var. Putin ile Trump bir araya gelecek. Putin o görüşmeye güçlü gitmek istiyor. Trump ise bu görüşme öncesinde Ukrayna’yı ilan etmeye çalışıyor. Ukrayna’nın bazı ödünler vermesini istiyor. Ukraynalılar bunu kabul etmiyor ve 65 yaşın üstünü bile askere almaya başladı. ABD ile Avrupa arasında da görüş ayrılığı bulunuyor. Trump Ukraynalıları barışa zorluyor. Avrupa 60 milyar Euroluk bir yardımda bulunmaya hazırlanıyor. Avrupa, ABD ile bu konuda çatışıyor.