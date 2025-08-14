https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/epstein-sayesinde-tanismislardi-demisti-melania-trumptan-hunter-bidena-1-milyar-dolarlik-dava-1098584604.html

'Epstein sayesinde tanışmışlardı' demişti: Melania Trump’tan Hunter Biden’a 1 milyar dolarlık dava tehdidi

ABD First Lady’si Melania Trump, Hunter Biden’ın kendisi hakkında Epstein ile ilgili 'asılsız ve iftira niteliğinde' yorumlar yaptığını öne sürerek, iddialar... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD First Lady’si Melania Trump, Hunter Biden’ın yaptığı açıklamalar nedeniyle hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Trump’ın avukatları, Biden’ın 'Melania Trump’ın, eşi Donald Trump ile cinsel suçlu Jeffrey Epstein aracılığıyla tanıştığı' yönündeki iddiasının 'asılsız, iftira niteliğinde, küçük düşürücü ve kışkırtıcı' olduğunu belirtti. 1 milyar dolardan fazla tazminat talebiBiden’ın, bu sözleri bu ay başında yönetmen Andrew Callaghan’a verdiği bir röportajda dile getirdiği bildirildi. Biden, röportajda “Epstein, Melania’yı Trump’la tanıştırdı” ifadesini kullanmıştı. Melania Trump’ın avukatları, iddiaların derhal geri çekilmesini, özür dilenmesini ve aksi halde 1 milyar dolardan fazla tazminat talebiyle dava açılacağını bildirdi. Avukatlar, söz konusu iddiaların, The Daily Beast’te yayımlandıktan sonra geri çekilen bir makaleye dayandığını, bu haberin de Melania Trump’ın hukuk ekibi tarafından itiraz edilmesi üzerine kaldırıldığını aktardı. Eşiyle partide tanıştığını söylemiştiThe Daily Beast, haberi geri çekerek 'konuyla ilgili yanlış anlaşılma veya karışıklık için' özür diledi. Melania Trump’ın hukuk danışmanı Nick Clemens ise “First Lady’nin avukatları, kötü niyetli ve iftira niteliğindeki yalanları yayan kişilerden derhal geri çekme ve özür talep etmektedir” dedi.Melania Trump, eşi Donald Trump ile 1998 yılında bir model ajansı sahibinin düzenlediği partide tanıştığını daha önce Harper’s Bazaar’a anlatmıştı. Epstein ile tanıştırıldığına dair ise herhangi bir kanıt bulunmuyor.'Donald Trump ile Epstein uzun yıllar boyunca arkadaştı'ABD Başkanı Donald Trump, milyarder Jeffrey Epstein ile 1980'lerin sonundan 2000'leirn başına kadar aynı yüksek sosyete etkinliklerine katılmış ve benzer zengin- elit çevrelerde bulunmuşlardı. Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan 2019 yılında New York'ta kaldığı hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein için 2002'de verdiği bir röportajda 'harika bir adam' demiş, kadınlardan hoşlandığını, bazılarının 'genç tarafta' olduğunu ima etmişti.

