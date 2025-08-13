https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/abd-medyasi-putin-ve-trump-alaska-askeri-ussunde-gorusecek-1098553868.html
ABD medyası: Putin ve Trump Alaska askeri üssünde görüşecek
ABD medyası Putin ve Trump'ın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson ABD Kuzey Komutanlığı üssünde görüşeceğini yazdı. 13.08.2025
CNN, Beyaz Saray’daki ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Alaska’nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson ABD Kuzey Komutanlığı üssünde bir araya geleceğini bildirdi.Haberde, “Tarihi görüşme için yalnızca kentin kuzey kıyısında bulunan birleşik Elmendorf-Richardson üssü gereklilikleri karşılıyordu. Beyaz Saray, Rus lider ve heyetini bir Amerikan askeri tesisinde ağırlama durumundan kaçınmayı ummuştu. Ancak iki Beyaz Saray yetkilisinin aktardığına göre görüşme cuma günü burada yapılacak” ifadelerine yer verildi.Ayrıca, görüşmenin yapılacağı yeri seçme konusunda seçeneklerin sınırlı olduğu, Alaska’nın geçmişte Rus İmparatorluğu’na ait olduğu ve şu anda eyalette turizm sezonunun zirvede olduğu da vurgulandı.
