https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/bilim-insanlari-duyurdu-sivrisinekleri-kaciran-sarki-belli-oldu-1098598715.html
Bilim insanları duyurdu: Sivrisinekleri kaçıran şarkı belli oldu
Bilim insanları duyurdu: Sivrisinekleri kaçıran şarkı belli oldu
Sputnik Türkiye
2019 yılında yapılan bir araştırma, Skrillex’in 'Scary Monsters and Nice Sprites' adlı şarkısının, dubstep müziğe maruz kalan sivrisineklerin ısırma sayısını... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
Skrillex’in 'Scary Monsters and Nice Sprites' adlı şarkısının, sivrisineklerin ısırma sayısını önemli ölçüde azalttığı belirlendi.2019 yılında yapılan araştırma, sosyal medyada tekrar gündeme gelirken, sivrisineklerin 10 dakika boyunca şarkıyı dinlediğinde konaklara saldırmada geciktiğini, daha az beslendiğini ve çiftleşme sıklığının azaldığını ortaya koydu.Çalışmada, şarkının içerdiği yüksek ve düşük frekanslı titreşimlerin sivrisineklerin beslenme ve üreme davranışlarını bozduğu vurgulandı. Bilim insanları, bu bulguların Aedes kaynaklı hastalıklara karşı müzik temelli kişisel koruma ve kontrol yöntemleri geliştirilmesinde yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.
Bilim insanları duyurdu: Sivrisinekleri kaçıran şarkı belli oldu

Abone ol
2019 yılında yapılan bir araştırma, Skrillex’in 'Scary Monsters and Nice Sprites' adlı şarkısının, dubstep müziğe maruz kalan sivrisineklerin ısırma sayısını önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. Bilim insanları, müzik dinleyen sivrisineklerin konaklara saldırmada geciktiğini, daha az beslendiğini ve çiftleşme sıklığının düştüğünü açıkladı.
Skrillex’in 'Scary Monsters and Nice Sprites' adlı şarkısının, sivrisineklerin ısırma sayısını önemli ölçüde azalttığı belirlendi.
2019 yılında yapılan araştırma, sosyal medyada tekrar gündeme gelirken, sivrisineklerin 10 dakika boyunca şarkıyı dinlediğinde konaklara saldırmada geciktiğini, daha az beslendiğini ve çiftleşme sıklığının azaldığını ortaya koydu.
Çalışmada, şarkının içerdiği yüksek ve düşük frekanslı titreşimlerin sivrisineklerin beslenme ve üreme davranışlarını bozduğu vurgulandı.
Bilim insanları, bu bulguların Aedes kaynaklı hastalıklara karşı müzik temelli kişisel koruma ve kontrol yöntemleri geliştirilmesinde yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.
