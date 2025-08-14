https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/bilim-insanlari-duyurdu-sivrisinekleri-kaciran-sarki-belli-oldu-1098598715.html

Bilim insanları duyurdu: Sivrisinekleri kaçıran şarkı belli oldu

Bilim insanları duyurdu: Sivrisinekleri kaçıran şarkı belli oldu

Sputnik Türkiye

2019 yılında yapılan bir araştırma, Skrillex’in 'Scary Monsters and Nice Sprites' adlı şarkısının, dubstep müziğe maruz kalan sivrisineklerin ısırma sayısını... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-14T20:55+0300

2025-08-14T20:55+0300

2025-08-14T20:55+0300

dünya

sivrisinek

sivrisineklerden bulaşan hastalıklar

müzik

müzik aleti

müzik albümü

elektronik müzik

dj

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103443/20/1034432030_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_c9d2b3f27ce09b99a38d4f609de10e93.jpg

Skrillex’in 'Scary Monsters and Nice Sprites' adlı şarkısının, sivrisineklerin ısırma sayısını önemli ölçüde azalttığı belirlendi.2019 yılında yapılan araştırma, sosyal medyada tekrar gündeme gelirken, sivrisineklerin 10 dakika boyunca şarkıyı dinlediğinde konaklara saldırmada geciktiğini, daha az beslendiğini ve çiftleşme sıklığının azaldığını ortaya koydu.Çalışmada, şarkının içerdiği yüksek ve düşük frekanslı titreşimlerin sivrisineklerin beslenme ve üreme davranışlarını bozduğu vurgulandı. Bilim insanları, bu bulguların Aedes kaynaklı hastalıklara karşı müzik temelli kişisel koruma ve kontrol yöntemleri geliştirilmesinde yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/cinde-7-binden-fazla-vaka-bildirildi-sivrisinek-kaynakli-virus-hizla-yayiliyor-1098363545.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sivrisinek, sivrisineklerden bulaşan hastalıklar, müzik, müzik aleti, müzik albümü, elektronik müzik, dj