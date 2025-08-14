https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/bilim-insanlari-duyurdu-sivrisinekleri-kaciran-sarki-belli-oldu-1098598715.html
Bilim insanları duyurdu: Sivrisinekleri kaçıran şarkı belli oldu
Bilim insanları duyurdu: Sivrisinekleri kaçıran şarkı belli oldu
Sputnik Türkiye
2019 yılında yapılan bir araştırma, Skrillex’in 'Scary Monsters and Nice Sprites' adlı şarkısının, dubstep müziğe maruz kalan sivrisineklerin ısırma sayısını... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T20:55+0300
2025-08-14T20:55+0300
2025-08-14T20:55+0300
dünya
sivrisinek
sivrisineklerden bulaşan hastalıklar
müzik
müzik aleti
müzik albümü
elektronik müzik
dj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103443/20/1034432030_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_c9d2b3f27ce09b99a38d4f609de10e93.jpg
Skrillex’in 'Scary Monsters and Nice Sprites' adlı şarkısının, sivrisineklerin ısırma sayısını önemli ölçüde azalttığı belirlendi.2019 yılında yapılan araştırma, sosyal medyada tekrar gündeme gelirken, sivrisineklerin 10 dakika boyunca şarkıyı dinlediğinde konaklara saldırmada geciktiğini, daha az beslendiğini ve çiftleşme sıklığının azaldığını ortaya koydu.Çalışmada, şarkının içerdiği yüksek ve düşük frekanslı titreşimlerin sivrisineklerin beslenme ve üreme davranışlarını bozduğu vurgulandı. Bilim insanları, bu bulguların Aedes kaynaklı hastalıklara karşı müzik temelli kişisel koruma ve kontrol yöntemleri geliştirilmesinde yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/cinde-7-binden-fazla-vaka-bildirildi-sivrisinek-kaynakli-virus-hizla-yayiliyor-1098363545.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103443/20/1034432030_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_b4a520419c60661d77d5f7e7e1fb073f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sivrisinek, sivrisineklerden bulaşan hastalıklar, müzik, müzik aleti, müzik albümü, elektronik müzik, dj
sivrisinek, sivrisineklerden bulaşan hastalıklar, müzik, müzik aleti, müzik albümü, elektronik müzik, dj
Bilim insanları duyurdu: Sivrisinekleri kaçıran şarkı belli oldu
2019 yılında yapılan bir araştırma, Skrillex’in 'Scary Monsters and Nice Sprites' adlı şarkısının, dubstep müziğe maruz kalan sivrisineklerin ısırma sayısını önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. Bilim insanları, müzik dinleyen sivrisineklerin konaklara saldırmada geciktiğini, daha az beslendiğini ve çiftleşme sıklığının düştüğünü açıkladı.
Skrillex’in 'Scary Monsters and Nice Sprites' adlı şarkısının, sivrisineklerin ısırma sayısını önemli ölçüde azalttığı belirlendi.
2019 yılında yapılan araştırma, sosyal medyada tekrar gündeme gelirken, sivrisineklerin 10 dakika boyunca şarkıyı dinlediğinde konaklara saldırmada geciktiğini, daha az beslendiğini ve çiftleşme sıklığının azaldığını ortaya koydu.
Çalışmada, şarkının içerdiği yüksek ve düşük frekanslı titreşimlerin sivrisineklerin beslenme ve üreme davranışlarını bozduğu vurgulandı.
Bilim insanları, bu bulguların Aedes kaynaklı hastalıklara karşı müzik temelli kişisel koruma ve kontrol yöntemleri geliştirilmesinde yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.